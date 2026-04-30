DCNews Stiri Bărbat condamnat în trecut pentru crimă, anchetat pentru tentativă de omor: L-a lovit pe fiul concubinei cu toporul în cap
Data actualizării: 22:35 30 Apr 2026 | Data publicării: 21:45 30 Apr 2026

Bărbat condamnat în trecut pentru crimă, anchetat pentru tentativă de omor: L-a lovit pe fiul concubinei cu toporul în cap
Autor: Iulia Horovei

topor atac Bărbat anchetat penal pentru tentativă de omor, după ce a lovit fiul concubinei sale cu toporul în cap. Sursa foto: Magnific

Un bărbat care a ispășit în trecut o pedeapsă cu închisoarea pentru o crimă comisă în urmă cu 30 de ani este anchetat penal pentru tentativă de omor, după ce l-a lovit pe fiul concubinei sale cu toporul în cap.

Un bărbat din judeţul Braşov care a ispăşit deja o pedeapsă cu închisoarea pentru o crimă comisă în urmă cu 30 de ani este din nou anchetat penal, de această dată pentru tentativă de omor.

Bărbatul, acuzat că a lovit fiul concubinei sale cu toporul în cap

Acesta este acuzat că l-a lovit pe fiul concubinei sale cu toporul în cap, motivând că băiatul i-a luat apărarea mamei sale în timpul unui conflict. Acest episod ar fi avut loc în faţa fiicei femeii, care este minoră.

„Din cercetările efectuate până în prezent de procuror, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Braşov – Serviciul de investigaţii criminale şi de la Secţia 1 de Poliţie Rurală Feldioara, în data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 01:00, inculpatul (care mai fusese condamnat pentru comiterea infracţiunii de omor în anul 1996), în timp ce se afla la locuinţa sa din comuna Feldioara, pe fondul geloziei, ca formă de control sau dominaţie, şi în prezenţa unei minore (fiica concubinei), şi-a agresat fizic concubina, provocându-i suferinţe fizice.

Apoi inculpatul s-a înarmat cu un topor şi l-a lovit în cap pe fiul major al concubinei, care intervenise în apărarea mamei sale”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Victima a avut nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale

În urma loviturilor extrem de grave, care i-au pus în pericol viața, victima a avut nevoie de 45-50 de zile de îngrijiri medicale.

Aresorul a fost reţinut, inițial, ca mai apoi Tribunalul Braşov să admită propunerea procurorilor şi să dispună arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

barbat arestat
crima
tentativa de omor
brasov
