Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă și Nicolae-Victor Zamfir, noii vicepreședinți ai Academiei Române

Academia Română a organizat, miercuri, alegeri pentru ocuparea celor patru funcții de vicepreședinte. Adunarea Generală întrunită în Aula Academiei Române a ales prin vot secret, cu un cvorum de 153 de membri prezenți (titulari, corespondenți și de onoare), următorii trei vicepreședinți: acad. Gabriela Marinoschi - 114 voturi; acad. Wilhelm Dancă - 117 voturi și acad. Nicolae-Victor Zamfir- 136 voturi.

Șase reputați academicieni au candidat pe cele patru locuri la alegerile pentru funcția de vicepreședinte, care vor avea loc miercuri: Nicolae-Victor Zamfir, Dumitru Murariu, vicepreședinți în funcție ai Academiei, Ioan Dumitrache, actualul secretar general al Academiei, Victor Voicu, Gabriela Marinoschi și Wilhelm Dancă.

”Cei trei vicepreședinți au fost aleși în primul tur de scrutin. Un post de vicepreședinte a rămas vacant, întrucât niciunul dintre candidații rămași în cursă nu a întrunit numărul de voturi necesar în al doilea tur. Pentru ocuparea celui de-al patrulea loc de vicepreședinte al Academiei Române se va organiza o nouă sesiune de alegeri, după un calendar care urmează a fi stabilit”, precizează sursa citată.

Mandatul vicepreședinților, asemeni mandatului de președinte al Academiei Române, are o durată de patru ani, iar un membru titular poate deține această funcție de două ori.

Alcătuit din președinte, patru vicepreședinți și un secretar general, Biroul Prezidiului este organul executiv care asigură coordonarea activității Academiei Române între întrunirile Prezidiului.

În actuala etapă nu au existat candidaturi pentru funcția de secretar general. Pe 7 aprilie, academicianul Marius Andruh a fost ales președinte al Academiei Române. El a întrunit, în cel de-al doilea tur de scrutin, 84 de voturi 'pentru' din cele 157 de voturi exprimate.

Cine este Gabriela Marinoschi



Academician Gabriela Marinoschi este licențiată a Facultății de Matematică, Universitatea din București (1979). A urmat apoi o specializare în mecanica fluidelor, iar în 1989 a obținut titlul de doctor cu o teză referitoare la studiul propagării undelor în fluide.

Și-a început cariera profesională ca matematician și cercetător științific la Institutul de Meteorologie și Hidrologie din București, între 1980-1990. În perioada 1981-1984 a fost cadru didactic al Facultății de Matematică, Universitatea din București, și al Universității Politehnica din București. Începând cu anul 1991 a fost cercetător științific la Institutul de Matematică Aplicată al Academiei Române, devenit în 2001 Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată 'Gheorghe Mihoc-Caius Iacob' al Academiei Române. Din anul 2020 este directorul acestui institut.

Începând cu 2004 este conducător de doctorat la școala doctorală a Academiei Române, iar din 2017 este membru în consiliul școlii doctorale de matematică a Universității din București. Tot în anul 2017 a fost aleasă membru corespondent al Academiei, devenind în 2022, membru titular al înaltului for. În prezent este președinta Fundației Familiei Menachem H. Elias.

Acad. Gabriela Marinoschi a coordonat proiecte de cercetare internaționale în colaborare cu specialiști din Germania și Italia. A fost visiting professor la Universitățile din Bologna, Trento, Pavia, Bari, Fondazione 'Bruno Kessler', CIRM din Italia, Wuhan din China, cercetător la Forschungszentrum Julich, Germania; a fost bursier NATO la Universitatea din Atena, Grecia. Între anii 2001-2016 a fost secretar al Secției Române a Gesselschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik.

Pentru rezultatele activității sale a primit premiul 'Spiru Haret' al Academiei Române (1992) și Distincția culturală a Academiei (2002).

Cine este Wilhelm Dancă



Academicianul Wilhelm Dancă, profesor de teologie și filosofie, este membru al Academiei Române din anul 2013. Licențiat al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași (1986) și doctor în filosofie la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma (1996), cu o teză despre Mircea Eliade, și-a început cariera didactică la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași.

În perioada 2001-2011 a fost rector al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, iar între anii 2012-2018, rector la Institutul Teologic Romano-Catolic din București. Între 2012-2024, profesorul Dancă a fost ales decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București. Cariera didactică cuprinde implicarea în proiecte internaționale și colaborări ca visiting research professor la Universitatea Pontificală din Lateran, Roma, și la Universitatea Catolică a Americii, Washington D.C.

Ca recunoaștere a prestigioasei activități profesionale, în anul 2008 a fost ales membru al Union Mondiale des Societes Catholiques de Philosophie (Canada) și al Council for Research in Values and Philosophy din Washington, iar în anul 2024 a fost ales membru în Societatea Italiană de Istoria Religiilor și în comitetul director al Federației Internaționale a Societăților de Filosofie; în prezent este membru titular al Academiei Europene pentru Științe și Arte din Salzburg, Austria. În anul 2020, Sanctitatea Sa Papa Francisc i-a conferit Crucea Pro Ecclesia et Pontefice.

Cine este Nicolae-Victor Zamfir



Academicianul Nicolae-Victor Zamfir a absolvit Facultatea de Fizică a Universității din București, în 1976, cu diplomă de merit. A fost cercetător științific în cadrul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară 'Horia Hulubei' (IFIN-HH) și profesor-cercetător la Universitatea Yale, SUA.

Profesorul Nicolae-Victor Zamfir, membru al Academiei Române din anul 2006, este considerat unul dintre cei mai prestigioși fizicieni români. Activitatea sa profesională a fost centrată pe studiul nucleului atomic. Cele peste 300 de lucrări științifice realizate au fost publicate în reviste de specialitate cotate internațional (ISI), citate de peste 10.000 de ori. Cercetările sale acoperă o gamă largă, de la introducerea de noi metode și instrumente în fizica nucleară experimentală, până la contribuții la dezvoltarea modelelor de structură nucleară. Rezultatele obținute au contribuit la descifrarea unor structuri intime ale materiei, demonstrând o nouă evoluție a acesteia.

A fost directorul general al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară 'Horia Hulubei' (2004-2020) și a condus proiectul major de infrastructură de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI-NP), care a furnizat, în 2020, cel mai puternic fascicol laser din lume, de 2x10 PW.

Pentru realizările sale i-au fost acordate numeroase distincții și premii: Honorable Doctor al Institutului de Cercetări Nucleare de la Dubna, Fellow, European Physical Society, Premiul 'D. Hurmuzescu' al Academiei Române.

În cadrul Academiei Române a fost președinte al Secției de științe fizice între anii 2012-2020 și vicepreședinte al instituției în perioada 2022-2026.