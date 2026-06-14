Exemplul care demonstrează de ce indisciplina pietonilor e principala cauză de mortalitate în accidente

Imagini surprinse într-o intersecție din Capitală. Sursa foto: Agerpres

Semnal de alarmă privind riscurile la care se supun mulţi români în trafic.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a analizat, la emisiunea DC Conducem, imaginile cu un pieton care traversează neregulamentar strada chiar prin faţa unui camion, punându-şi viaţa în pericol şi atrage atenția asupra comportamentului riscant al unor pietoni. Acesta spune că lipsa educației rutiere contribuie la numărul mare de accidente. Acesta a ironizat situația unui pieton care ar fi traversat pe o „trecere imaginară”.

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„El a trecut pe o trecere de pietoni imaginară. A auzit emisiunea noastră de acum câteva săptămâni în care vorbeam despre centrul imaginar al intersecţiei şi pietonul respectiv a zis 'dacă vorbeau ăia acolo de un centru imaginar al intersecţiei, de ce să nu vorbim şi despre o trecere de pietoni imaginară?'”, a comentat, desigur ironic, Titi Aur.

„Vedem acea lipsă totală de conştientizare a pericolului. A trecut printre maşinile aflate în circulaţie. (...) E o asumare de risc complet inconştient. A trecut prin faţa unei maşini mari, nu se ştie ce mai venea din spate sau din lateral. Vedem des asta din păcate, cu oameni complet inconştienţi. Şi nu trec doar pietoni singuri ci grupuri, oameni cu copii de mână. Tot felul de variante. La noi vedem de multe ori asta, în multe locuri”, a atras atenţia expertul în conducere defensivă.

„Asta înseamnă conştientizare zero pe această problemă: nimeni nu spune nimic, nimeni nu transmite în nicio formulă, nici în sistemul de educaţie, nici în campanii, nicăieri şi atunci omul crede că aşa e normal. Şi ne uităm că avem ca principală cauză de mortalitate în accidente disciplina pietonilor, lucru care vine coroborat cu lipsa de anticipare a conducătorilor auto. Pietonul, oricât de indisciplinat ar fi, nu moare de unul singur pe stradă. Pietonul indisciplinat e lovit de un autovehicul. Şi mai ales viteza – una dintre cauzele principale de producere a accidentelor”, a mai atras atenţia Titi Aur.