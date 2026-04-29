DCNews Stiri Atac cu drone al Ucrainei asupra unei rafinării din Rusia (VIDEO)
Data actualizării: 21:29 29 Apr 2026 | Data publicării: 21:27 29 Apr 2026

Atac cu drone al Ucrainei asupra unei rafinării din Rusia (VIDEO)
Autor: Iulia Horovei

atac ucraina in rusia O rafinărie de petrol din Rusia cuprinsă de flăcări, în urma unui atac ucrainean. Sursa foto: Captură video președintele Volodimir Zelenski, X

Ucraina susține că a atacat cu drone cu rază lungă de acțiune o rafinărie de petrol din regiunea Perm din Rusia, situată în Munții Ural, președintele Volodimir Zelenski precizând că țara sa va intensifica acest gen de atacuri.

O rafinărie de petrol din Rusia a fost cuprinsă de flăcări, miercuri, 29 aprilie, în urma a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a declarat a fi cel mai recent atac cu drone cu rază lungă de acțiune al Ucrainei, scrie ABC News.

Ucraina își intensifică atacurile în interiorul Rusiei

Instalația se află în regiunea Perm din Rusia, situată în Munții Ural, la peste 1.500 de kilometri de Ucraina. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că a atacat o stație de pompare a petrolului rusească în apropierea orașului Perm, ca parte a eforturilor de a viza infrastructura energetică a Rusiei.

Mass-media rusă a relatat, de asemenea, atacul, deși guvernatorul orașului Perm, Dmitri Makhonin, a declarat doar că o dronă a lovit o instalație industrială nespecificată, declanșând un incendiu. Oficialii ruși nu au fost transparenți cu privire la afirmațiile ucrainene conform cărora Kievul desfășoară mai multe atacuri cu rază lungă de acțiune și că dronele sale dezvoltate pe plan intern sunt din ce în ce mai precise.

Tehnologia avansată a dronelor a devenit o caracteristică definitorie în război, pe măsură ce armata considerabil mai mare a Rusiei își continuă invazia de peste patru ani în Ucraina.

Zelenski anunță extinderea razei de acțiune a atacurilor Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat miercuri pe rețeaua X un videoclip care arată un nor dens de fum ridicându-se deasupra unei zone rurale din apropierea unei localități. Fără a preciza dacă imaginile se referă la presupusul atac din Perm sau la ținta lovită, Zelenski a declarat că Ucraina își extinde raza de acțiune a atacurilor sale de lungă distanță, descriindu-le ca o nouă fază în eforturile de a limita capacitatea Rusiei de a purta războiul, prin reducerea veniturilor din petrol.

SBU a susținut că majoritatea rezervoarelor de stocare a petrolului din cadrul instalației, despre care a spus că este deținută de operatorul de conducte rusesc Transneft și este un nod-cheie al rețelei de transport al petrolului din țară, erau cuprinse de flăcări. 

„Distanța în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să creștem aceste raze de acțiune”, a mai spus președintele ucrainean.

Atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a atacat rafinăria și terminalul de petrol Tuapse de la Marea Neagră pentru a treia oară în mai puțin de două săptămâni, determinând evacuarea populației locale și amenințând ceea ce președintele rus Vladimir Putin a numit „consecințe grave pentru mediu”. Autoritățile locale au declarat că incendiul de la Tuapse fusese„limitat” până miercuri.

Ucraina și-a intensificat campania de atacuri la distanță împotriva instalațiilor petroliere rusești, în efortul de a împiedica Moscova să obțină un câștig financiar în urma suspendării sacțiunilor de către SUA, pe fondul restricțiilor globale de aprovizionare cauzate de războiul din Iran, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, un think tank cu sediul la Washington.

Rusia își continuă atacurile în Ucraina

Între timp, Rusia își continuă atacurile asupra zonelor civile ucrainene, afectând locuințele și infrastructura, au declarat autoritățile regionale. Opt persoane au fost rănite într-un atac petrecut peste noapte în regiunea nord-estică a Harkovului, a anunțat procuratura regională.

În regiunea nord-estică a Sumî, oficialii au declarat că o femeie în vârstă de 60 de ani a murit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon în urma unui atac rusesc.

În regiunea sudică a Odesei, forțele rusești au atacat Izmailul, avariand instalațiile de infrastructură din oraș, potrivit administrației locale. O clădire a spitalului raional a fost avariată.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 154 din cele 171 de drone lansate de Rusia noaptea trecută.

Citește și: Donald Trump și Vladimir Putin, convorbire telefonică de o oră și jumătate. Despre ce au discutat cei doi

razboi rusia ucraina
volodimir zelenski
incendiu rafinarie
vladimir putin
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Pentru Ilie Bolojan, moțiunea de cenzură nu e capăt de drum: Ce spune despre candidatura la prezidențiale
Publicat acum 20 minute
Nicușor Dan, mediator în prăbușirea Guvernului. Ilie Bolojan: Cu oameni cu alte interese e foarte greu
Publicat acum 30 minute
Ilie Bolojan anunță "un pol de modernizare" dacă pică la moțiune: Putem să fim într-o guvernare
Publicat acum 36 minute
Marea Britanie expulzează un diplomat rus și îl convoacă pe ambasador, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări
Publicat acum 44 minute
Ilie Bolojan îi preia retorica lui Emil Boc. Provocarea momentului pentru cei care ”demolează” Guvernul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 30 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 11 ore si 25 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 15 ore si 26 minute
UPDATE: CCR a anulat numirile de la TVR și Radio România. Parlamentul reia procedura pentru noile conduceri
Publicat acum 14 ore si 39 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 15 ore si 14 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
