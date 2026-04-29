Atac cu drone al Ucrainei asupra unei rafinării din Rusia (VIDEO)

O rafinărie de petrol din Rusia a fost cuprinsă de flăcări, miercuri, 29 aprilie, în urma a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a declarat a fi cel mai recent atac cu drone cu rază lungă de acțiune al Ucrainei, scrie ABC News.

Ucraina își intensifică atacurile în interiorul Rusiei

Instalația se află în regiunea Perm din Rusia, situată în Munții Ural, la peste 1.500 de kilometri de Ucraina. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că a atacat o stație de pompare a petrolului rusească în apropierea orașului Perm, ca parte a eforturilor de a viza infrastructura energetică a Rusiei.

Mass-media rusă a relatat, de asemenea, atacul, deși guvernatorul orașului Perm, Dmitri Makhonin, a declarat doar că o dronă a lovit o instalație industrială nespecificată, declanșând un incendiu. Oficialii ruși nu au fost transparenți cu privire la afirmațiile ucrainene conform cărora Kievul desfășoară mai multe atacuri cu rază lungă de acțiune și că dronele sale dezvoltate pe plan intern sunt din ce în ce mai precise.

Tehnologia avansată a dronelor a devenit o caracteristică definitorie în război, pe măsură ce armata considerabil mai mare a Rusiei își continuă invazia de peste patru ani în Ucraina.

Zelenski anunță extinderea razei de acțiune a atacurilor Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat miercuri pe rețeaua X un videoclip care arată un nor dens de fum ridicându-se deasupra unei zone rurale din apropierea unei localități. Fără a preciza dacă imaginile se referă la presupusul atac din Perm sau la ținta lovită, Zelenski a declarat că Ucraina își extinde raza de acțiune a atacurilor sale de lungă distanță, descriindu-le ca o nouă fază în eforturile de a limita capacitatea Rusiei de a purta războiul, prin reducerea veniturilor din petrol.

A report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions – a new stage in the use of Ukrainian weapons to limit the potential of Russia’s war. I am grateful to the guys from the Security Service of Ukraine for their precision.



April 29, 2026

SBU a susținut că majoritatea rezervoarelor de stocare a petrolului din cadrul instalației, despre care a spus că este deținută de operatorul de conducte rusesc Transneft și este un nod-cheie al rețelei de transport al petrolului din țară, erau cuprinse de flăcări.

„Distanța în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să creștem aceste raze de acțiune”, a mai spus președintele ucrainean.

Atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a atacat rafinăria și terminalul de petrol Tuapse de la Marea Neagră pentru a treia oară în mai puțin de două săptămâni, determinând evacuarea populației locale și amenințând ceea ce președintele rus Vladimir Putin a numit „consecințe grave pentru mediu”. Autoritățile locale au declarat că incendiul de la Tuapse fusese„limitat” până miercuri.

Ucraina și-a intensificat campania de atacuri la distanță împotriva instalațiilor petroliere rusești, în efortul de a împiedica Moscova să obțină un câștig financiar în urma suspendării sacțiunilor de către SUA, pe fondul restricțiilor globale de aprovizionare cauzate de războiul din Iran, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, un think tank cu sediul la Washington.

Rusia își continuă atacurile în Ucraina

Între timp, Rusia își continuă atacurile asupra zonelor civile ucrainene, afectând locuințele și infrastructura, au declarat autoritățile regionale. Opt persoane au fost rănite într-un atac petrecut peste noapte în regiunea nord-estică a Harkovului, a anunțat procuratura regională.

În regiunea nord-estică a Sumî, oficialii au declarat că o femeie în vârstă de 60 de ani a murit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon în urma unui atac rusesc.

În regiunea sudică a Odesei, forțele rusești au atacat Izmailul, avariand instalațiile de infrastructură din oraș, potrivit administrației locale. O clădire a spitalului raional a fost avariată.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 154 din cele 171 de drone lansate de Rusia noaptea trecută.

