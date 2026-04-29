€ 5.1004
|
$ 4.3595
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595
 
Donald Trump și Vladimir Putin, convorbire telefonică de o oră și jumătate. Despre ce au discutat cei doi
Data actualizării: 21:33 29 Apr 2026 | Data publicării: 20:39 29 Apr 2026

Donald Trump și Vladimir Putin, convorbire telefonică de o oră și jumătate. Despre ce au discutat cei doi
Autor: Iulia Horovei

imagine cu donald trump si vladimir putin Președintele american Donald Trump și președintele rus Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au vorbit telefonic timp de aproximativ o oră și jumătate, miercuri, 29 aprilie.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au discutat telefonic, miercuri, timp de o oră și jumătate, scrie presa internațională.

Războaiele din Iran și Ucraina, pe masa discuțiilor

Liderul rus i-a prezentat lui Trump idei privind rezolvarea conflictului din Iran, cu precădere în legătură cu programul nuclear al statului și a propus un armistițiu temporar cu Ucraina pentru a marca aniversarea sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial luna viitoare, a declarat consilierul principal al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov.

Este vorba despre Ziua Victoriei, sărbătorită la Moscova în fiecare an pe 9 mai, care comemorează victoria asupra Germaniei naziste în 1945. 

Ușakov a mai spus că „Trump consideră că un acord pentru a pune capăt războiului cu Ucraina este aproape”. „Conversația președinților a fost prietenoasă, sinceră și profesională”, a mai spus el.

Putin a anunţat un armistiţiu similar anul trecut, care a durat trei zile, dar nu a fost convenit de autoritățile de la Kiev.

Discuțiile premergătoare negocierilor între părțile ucraineană și rusă, mediate de partea americană, au trecut în plan secund după izbucnirea conflictului din Iran pe 28 februarie. Cu toate acestea, atacurile rusești în Ucraina au continuat, făcând zeci de victime

Mai mult decât atât, de la începutul războiului în Ucraina, din 24 februarie 2022, s-a înregistrat cel mai periculos incident cu o dronă rusească pe teritoriul României, aparat care s-a prăbușit peste o gospodărie dintr-un cartier din municipiul Galați.

Citește și: De ce nu a fost doborâtă drona căzută la Galați de avioanele britanice: Explicația ambasadorului britanic în România, Giles Portman

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close