De ce nu a fost doborâtă drona căzută la Galați de avioanele britanice: Explicația ambasadorului britanic în România, Giles Portman

Ambasadorul britanic în România, Giles Matthew Portman, a oferit explicații despre decizia avioanelor britanice de a nu acționa direct asupra dronei care s-a prăbușit, în final, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un cartier din orașul Galați.

De ce nu a fost doborâtă drona de către avioanele britanice

Avioanele ridicate de la sol aveau autorizare să angajeze țința, doar că drona s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.

„Din păcate, Rusia continuă să țintească Ucraina, constant, într-un mod iresponsabil, foarte aproape de graniţa cu România, cu drone pe Dunăre. Chiar zilele acestea am avut multiple atacuri ruseşti foarte aproape de graniţa cu România.

În coordonare cu NATO şi România, avioanele britanice au fost ridicate de la sol. Rolul lor este să identifice, să monitorizeze şi, dacă este necesar, să intercepteze acele drone dacă se consideră că există o amenințare reală și imediată pentru România.

Și, deși nu pot intra în detalii operaționale specifice, pentru că asta ar oferi informații adversarilor noștri, pot spune că sistemul a funcționat exact așa cum trebuia, cooperarea a fost exact așa cum trebuie să fie, iar aceasta este misiunea lor: să ofere această reasigurare și apărare României și cetățenilor români”, a explicat ambasadorul britanic la Antena 3 CNN.

Ambasadorul britanic dă asigurări: Există capacitate de a identifica și intercepta drone

„Ceea ce pot clarifica este că regulile de angajare au fost foarte clare și au fost convenite foarte rapid între autoritățile române și cele britanice. În acest caz, avioanele Typhoon nu au doborât o dronă, însă această capacitate există fără îndoială: de a identifica, de a monitoriza și, dacă este necesar, de a intercepta”, a mai punctat acesta.

Amintim că mai multe fragmente dintr-o dronă rusească au căzut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona Barieră Traian din municipiul Galaţi. Impactul a dus la deteriorarea unei gospodării și a unui stâlp de electricitate. Incidentul a avut loc în contextul unei ofensive de aproximativ 10 ore a Rusiei în Ucraina, atacuri soldate cu mai mulți morți și zeci de răniți.

Drona avea și încărcătură explozivă, detonată de autorități în zona lacului Brateș din Galați. De asemenea, aproximativ 220 de persoane aflate în proximitatea zonei în care a căzut drona au fost evacuate preventiv, fără a fi înregistrate victime. Nicio persoană nu a fost transportată la spital.

După acest incident, România a cerut o adunare în cadrul NATO.

