NATO intră în ședință după ce drona rusească a căzut în Galați. Oana Țoiu: Toți aliații noștri au fost informați
Data publicării: 20:51 25 Apr 2026

BREAKING NEWS NATO intră în ședință după ce drona rusească a căzut în Galați. Oana Țoiu: Toți aliații noștri au fost informați
Autor: Andrei Itu

Oana Toiu, Ministrul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România a cerut o adunare în cadrul NATO după incidentul cu drona rusească petrecut la Galați.

Ministrul de Externe Oana Țoiu a afirmat că România a cerut astăzi aliaților NATO o reuniune dedicată securității la Marea Neagră și consolidării flancului estic, după incidentul cu drona rusească de la Galați.

Oana Țoiu: NATO pregătește o reuniune dedicată securității la Marea Neagră și consolidării flancului estic

”În cadrul NATO, vom avea o adunare dedicată securității la Marea Neagră, aici vorbim și de Delta Dunării. Este o reuniune cerută de România, care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni și acolo vom putea discuta împreună necesitatea de a asigura, practic, efortul comun aliat, cât și resursele pentru a întări flancul estic. Toți aliații noștri au fost informați, pe parcursul zilei, inclusiv și secretarul general al NATO Mark Rutte”, a declarat ministrul Oana Țoiu, sâmbătă seară.

Ce înseamnă activarea Articolului 4 din Tratatul NATO

Practic, ar fi vorba despre activarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Este o clauză de consultare între statele membre, atunci când un stat membru consideră că integritatea sa teritorială, independența politică ori securitatea îi sunt amenințate.

Ambasadorul Rusiei la București a ajuns la MAE pentru a da explicații despre drona care s-a prăbușit peste anexa unei case din Galați 

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
NATO intră în ședință după ce drona rusească a căzut în Galați. Oana Țoiu: Toți aliații noștri au fost informați
Publicat acum 1 ora si 6 minute
A murit Mircea Răceanu, ultimul condamnat la moarte în timpul regimului comunist din România
Publicat acum 1 ora si 11 minute
De ce renunță Viktor Orban la mandatul de parlamentar obținut la alegerile din Ungaria
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Summit-ul din Cipru a arătat că nu Viktor Orban era problema, ci liderii europeni care se ascundau în spatele lui
Publicat acum 1 ora si 42 minute
VIDEO / Imagini rare cu ciute și cerbi în Parcul Natural Apuseni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 3 minute
Bolojan a făcut publică lista speculatorilor care blochează accesul la rețele electrice
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Veniturile personalului medical ar putea scădea cu până la 3000 de lei lunar din cauza "măsurilor de austeritate". Dr Gabriel Diaconu: Bolojan e "șugubăț și șiret"
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Vremea se strică. Se răcește semnificativ. Toata țara este sub Cod Galben și Cod Portocaliu
Publicat acum 11 ore si 1 minut
Cum arată noua lege a salarizării care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Fără sporuri pentru condiții grele și vătămătoare
Publicat acum 11 ore si 59 minute
Horoscop 25 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close