NATO intră în ședință după ce drona rusească a căzut în Galați. Oana Țoiu: Toți aliații noștri au fost informați

Ministrul de Externe Oana Țoiu a afirmat că România a cerut astăzi aliaților NATO o reuniune dedicată securității la Marea Neagră și consolidării flancului estic, după incidentul cu drona rusească de la Galați.

Oana Țoiu: NATO pregătește o reuniune dedicată securității la Marea Neagră și consolidării flancului estic

”În cadrul NATO, vom avea o adunare dedicată securității la Marea Neagră, aici vorbim și de Delta Dunării. Este o reuniune cerută de România, care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni și acolo vom putea discuta împreună necesitatea de a asigura, practic, efortul comun aliat, cât și resursele pentru a întări flancul estic. Toți aliații noștri au fost informați, pe parcursul zilei, inclusiv și secretarul general al NATO Mark Rutte”, a declarat ministrul Oana Țoiu, sâmbătă seară.

Ce înseamnă activarea Articolului 4 din Tratatul NATO

Practic, ar fi vorba despre activarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Este o clauză de consultare între statele membre, atunci când un stat membru consideră că integritatea sa teritorială, independența politică ori securitatea îi sunt amenințate.

