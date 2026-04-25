Ambasadorul Rusiei la București a ajuns la MAE pentru a da explicații despre drona care s-a prăbușit peste anexa unei case din Galați

Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, a fost chemat sâmbătă la MAE pentru a clarifica incidentul petrecut în Galați, unde s-a prăbușit o dronă rusească. Diplomatul rus a ajuns, sâmbătă, în jurul orei 17.30 la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Ambasadorul Federației Ruse la București, convocat la MAE de ministrul Oana Țoiu privind incidentul cu drona rusească în Galați

„Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, l-a convocat, astăzi, la sediul MAE, pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca urmare a prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona Municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Caz fără precedent. Dronă rusească prăbușită peste anexa unei case din Galați, România



Diplomatul rus trebuie să ofere explicații după ce o dronă s-a prăbușit în zona Bariera Traian, la periferia orașului Galați, în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina. Amintim că autoritățile au evacuat populația pe o rază de aproximativ 200 de metri, după ce specialiștii aflați la fața locului au constatat că drona are încărcătură explozivă, notează IGSU.

Conform autorităților, a fost „afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum și un stâlp de electricitate”. Este pentru prima dată când sunt produse pagube din cauza unei drone rusești căzute pe teritoriul României. Drona căzută la Galați este de tip Geran 2, fabricată în Rusia.

VEZI ȘI: Locuitorii din Galați, speriați de zgomotele puternice din timpul nopții: Se zguduiau geamurile. Am crezut că e cutremur