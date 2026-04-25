Drona căzută la Galați e de tip Geran 2, fabricată în Rusia. Ministrul Miruță: "Se vor rearanja dispozitivele de apărare de la graniță"

„După motor și caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”, a declarat Miruță la Digi 24.

Cum monitorizează România spațiul aerian

„Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus”, a spus ministrul Apărării.

„După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina”, a transmis Radu Miruță.

Limitele interceptării la altitudine joasă

„Este important ca lucrurile să fie înțelese corect: nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă rezultate în urma unor atacuri masive, derulate în orice condiții de relief, la altitudini mici”, a afirmat ministrul.

Oficialul a precizat că Ministerul Apărării lucrează constant la consolidarea capacităților defensive, atât prin achiziții noi, cât și prin reorganizarea resurselor deja existente.

„În fiecare lună, MApN dezvoltă soluții noi, fie prin achiziții de capabilități, fie prin replanificarea și integrarea diferită a capabilităților existente”, a spus Miruță.