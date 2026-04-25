Drona căzută la Galați e de tip Geran 2, fabricată în Rusia. Ministrul Miruță: "Se vor rearanja dispozitivele de apărare de la graniță"
Data actualizării: 15:16 25 Apr 2026 | Data publicării: 13:40 25 Apr 2026

Autor: Bogdan Bolojan

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că drona care a pătruns în spațiul aerian românesc și a căzut în Galați este de fabricație rusească și este de tip Geran 2, model nou. Miruță a precizat de asemenea că vor fi reevaluate și rearanjate dispozitivele de la granița cu Ucraina.

Potrivit oficialului, analiza realizată după motor și caracteristicile tehnice arată că drona a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ patru minute și a parcurs circa 15 kilometri în spațiul aerian național.

„După motor și caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”, a declarat Miruță la Digi 24. 

Cum monitorizează România spațiul aerian

Ministrul a explicat că Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian de la o anumită altitudine în sus, însă pentru zborurile la altitudine foarte joasă sunt folosite sisteme radar mobile, limitate ca număr și amplasate în special în zonele considerate cu risc ridicat.

„Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus”, a spus ministrul Apărării.

După incidentul din noaptea respectivă, Statul Major al Apărării analizează o posibilă rearanjare a dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona de graniță cu Ucraina.

„După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina”, a transmis Radu Miruță.

Limitele interceptării la altitudine joasă

Ministrul a explicat că sistemele de apărare antiaeriană au limite atunci când este vorba despre resturi de drone sau aparate care zboară la joasă înălțime, mai ales în contextul unor atacuri masive.

„Este important ca lucrurile să fie înțelese corect: nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă rezultate în urma unor atacuri masive, derulate în orice condiții de relief, la altitudini mici”, a afirmat ministrul.

Oficialul a precizat că Ministerul Apărării lucrează constant la consolidarea capacităților defensive, atât prin achiziții noi, cât și prin reorganizarea resurselor deja existente.

„În fiecare lună, MApN dezvoltă soluții noi, fie prin achiziții de capabilități, fie prin replanificarea și integrarea diferită a capabilităților existente”, a spus Miruță.

