Drona căzută în Galați ar fi putut avea și încărcătură chimică, pe lângă cea explozivă. Chirieac: Ar putea fi sesizat ONU. Statul este vulnerabil și nu își poate proteja cetățenii

O dronă căzută pe un imobil din județul Galați a declanșat o amplă operațiune de securitate, desfășurată în regim de urgență de autoritățile române. Zona a fost rapid izolată, iar perimetrul de siguranță a fost extins după apariția unor suspiciuni privind posibila prezență a unei încărcături chimice, în condițiile în care experții confirmaseră deja existența unui explozibil la bord. Locuitorii din apropiere au fost evacuați preventiv și transportați cu vehicule ale Jandarmeriei, într-o intervenție coordonată de structurile de ordine publică și echipele specializate ale SRI și pompierilor. Potrivit unor surse, dispozitivul ar fi emanat un miros suspect, element care a întărit ipoteza unui risc suplimentar chimic, iar fragmente ale dronei au fost descoperite și în alte zone ale orașului, ceea ce a dus la extinderea perimetrului de securitate.

În acest moment, se desfășoară operațiuni complexe de intervenție, specialiștii luând în calcul fie detonarea controlată a resturilor într-un spațiu securizat. Aceasta a fost transportată pe o distanță de aproximativ doi kilometri, până pe malul Lacului Brateș, unde urmează să fie dăsfășurată procedura. Zona a fost securizată de autorități, iar intervenția are loc sub supravegherea specialiștilor, pentru a elimina orice risc pentru populație și mediul înconjurător.



Incidentul a determinat și reacții diplomatice, ambasadorul Federației Ruse în România fiind convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor, drona ar fi fost utilizată în atacuri asupra infrastructurii civile din Ucraina, dar a fost deviată. Într-o primă reacție, autoritățile locale au mobilizat inclusiv echipaje ale serviciilor de salubritate, care au intervenit la fața locului cu utilaje grele, inclusiv un excavator.

Pe fondul acestor evoluții, analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, analizând implicațiile incidentului și modul în care statul român își gestionează mecanismele de protecție a populației.

"Posibilitatea ca dronele rusești să cadă și să lovească bunuri sau oameni este oricând prezentă"

"Este exact ca și până acum. Posibilitatea ca dornele rusești să cadă și să lovească bunuri materiale și din nefericire și oameni, la granița de est a României, este oricând prezentă. Pe de altă parte, nu poți invoca Articolul 5 al NATO ca să ai un răspuns împotriva întregii Rusii pentru așa ceva. Răspunsul ar fi diproporționat, știți bine. Atunci, să ne amintim și noi și șefii noștri, conducătorii noștri, că România este, fără voia sa, element pasiv într-un război. Nu avem ce să facem, din păcate. Asta este situația. Uite, omul acela nevinovat era să fie ucis de dronă azi noapte, așa i-au distrus bunurile materiale. Mai mult, lumea e speriată și oamenii sunt evacuați. Înțeleg că există suspiciunea ca la bordul dronei să existe și o armă chimică. Asta înseamnă că trebuie sesizat ONU, pentru că armele chimice sunt interzise la nivel internațional. Asta ar însemna că Rusia a încălcat o prevedere internațională de cel mai înalt nivel. Folosirea armelor de tip ABC, cum sunt denumite în limbajul de specialitate, adică atomice, biologice, și chimice este interzisă. Nu poți să folosești arme chimice într-un câmp de luptă.

"Din păcate, statul român nu poate să-și apere cetățenii"

Astfel de accidente mai mici, mai mari, vor fi dese. Se vor întâmpla în continuare atâta timp cât e război. Rușii vor să avanseze, după cum puteți observa. Vor să ocupe tot litoralul ucrainean al Mării Negre. Moscova atacă Odesa, atacă Buceagul, și din păcate, cele mai nefericite lucruri se pot întâmpla în țara noastră având cea mai lungă graniță cu Ucraina. Până acum ne-am confruntat doar cu rămășițe ale dronelor, acum am avut de-a face cu o dronă cu încărcătură explozibilă, și potențial chimică, încă neconfirmat. Din păcate statul român nu poate să-și apere cetățenii. Statul român actual este atât de vulnerabil și putred încât nu-și poate apăra cetățenii nici pe timp de pace absolută, dar minte pe timp de război. Suntem în mâna lui Dumnezeu. NATO și-a făcut datoria. Militarii britanici au decolat azi noapte de la Fetești, de unde aveau bază cele două avioane Eurofighter, ca să intercepteze dronele și să monitorizeze spațiul aerian. Suntem alături de NATO. Tot ce se poate face omenește, se face, din punct de vedere al securității. În rest, nu ai cum să te aperi de așa ceva. Drona aceea nu a fost îndreptată împotriva României, dar probabil că dintr-un motiv sau altul a fost deviată pe teritoriul României. Este posibil să se fi întâmplat ceva sau să fie o eroare de calcul.

Drona luată cu excavatorul ne arată neputința autorităților noastre

Până acum nu am avut drone cu material exploziv, iar acum avem bombă în adevăratul sens al cuvântului care poate să pice pe o stație de benzină, pe un rezervor de petrol, pe o școală, pe o grădiniță, și Doamne ferește alte situații. Granița de est a României este extrem de vulnerabilă. Nu întâmplător, în ultimii ani, turismul a scăzut. Lumea se teme, fir-ar să fie! Mai mult, scena cu domnul care a venit cu excavatorul ne arată neputința autorităților noastre. Sper să nu mergem cu mătura curând. Nu sunt pregătite în niciun fel, deși războiul e de niște ani aici în granița noastră. Oamenii nu sunt obișnuiți în niciun fel să se apere singuri de ceea ce se poate întâmpla, dar asta e o întreagă discuție în sine. Dânsul, cu toată dragostea, face ce i-au spus utoritățile locale. Pentru dânsul drona nu înseamnă nimic. E o chestie care a zburat, care s-a înfipt într-o casă sau în pământ, și a venit cu excavatorul să o ia. Nu-și dă seama că are încărcătură la bord sau dacă își dă seama nu conștientizează pericolul pe de plin", a explicat Bogdan Chirieac.

