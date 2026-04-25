Atacuri rusești cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei: Dnipro lovit puternic, cel puțin 5 morți și 34 de răniți

Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi alte 34 au fost rănite, inclusiv doi copii, în atacuri ruseşti la Dnipro, în zona de centru-est a Ucrainei, au anunţat autorităţile sâmbătă, determinându-l pe preşedintele Volodimir Zelenski să ceară noi sancţiuni împotriva Moscovei, relatează AFP.

În total, ultimele atacuri ruseşti din Ucraina au făcut cel puţin şase morţi şi aproape 40 de răniţi, potrivit autorităţilor ucrainene, în timp ce Rusia a raportat cel puţin un mort şi trei răniţi în atacuri pe teritoriul său.

Situat la peste 100 de kilometri de linia frontului care traversează estul şi sudul Ucrainei, oraşul industrial Dnipro a fost cel mai grav lovit, după ce a fost deja vizat de mai multe ori în ultimele zile.

Bilanţul atacurilor ruseşti din cursul nopţii şi din cursul dimineţii este de patru morţi şi 27 de răniţi, a scris Oleksandr Ganja, şeful administraţiei militare regionale din Dnipropetrovsk, pe Telegram.

Mai mulți copii au ajuns în spital

"Un băiat de nouă ani primeşte tratament ambulatoriu. O fată de 17 ani a fost spitalizată în stare moderat gravă", a spus el.

Fotografii şi înregistrări video publicate de oficialul ucrainean arată o clădire în mare parte distrusă şi echipe de salvare care scot un cadavru într-un sac negru.

Tot la Dnipro, un alt atac rusesc asupra unui bloc de apartamente a lăsat un mort şi şapte răniţi, a adăugat ulterior Ganja.

"O clădire cu mai multe etaje a fost grav avariată. Ruşii au lovit aceeaşi zonă rezidenţială vizată peste noapte", a specificat el.

De asemenea, o persoană a fost ucisă şi alte patru au fost rănite de un atac cu dronă rusească asupra unui microbuz civil în regiunea Zaporijie (sudul Ucrainei), a anunţat pe Telegram şeful administraţiei regionale, Ivan Fedorov.

"Fiecare atac de acest fel ar trebui să le reamintească partenerilor noştri că situaţia necesită acţiuni imediate şi decisive. Avem nevoie de o consolidare rapidă a apărării noastre aeriene", a scris preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare.

Cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei

"Trebuie să avansăm acum şi cu cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei. Pauza cauzată de blocarea celui de-al 20-lea pachet i-a oferit agresorului timp suplimentar pentru a se adapta - este important să contracarăm acest lucru", a adăugat el.

Reuniţi în Cipru, liderii europeni au aprobat joi un al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează sectorul bancar şi adaugă noi restricţii la exporturile de petrol rusesc.

După luni de blocare de către Ungaria, aceştia au aprobat şi un împrumut crucial de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, care ar trebui să îi permită să îşi consolideze apărarea şi să asigure cheltuielile statului în perioada 2026-2027.

În Ucraina au fost ucişi civili aproape zilnic de atacurile ruseşti de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina în februarie 2022.

Ca represalii, Kievul a atacat teritoriul rus, provocând de asemenea victime civile.

Eforturile diplomatice au stagnat

O femeie a fost ucisă şi un bărbat grav rănit într-un atac cu dronă asupra unei maşini în regiunea Belgorod din Rusia, care se învecinează cu Ucraina. Un şofer de tractor a fost, de asemenea, rănit într-un alt atac, potrivit guvernatorului Veaceslav Gladkov.

În regiunea Kursk, care se învecinează tot cu Ucraina, un atac cu dronă ucraineană a rănit o persoană, un mecanic care lucra la un rezervor de apă, a anunţat guvernatorul Alexander Kiştedin pe reţeaua Max.

Eforturile diplomatice de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial au stagnat.

Rolul de mediere al Statelor Unite, care a permis mai multe runde de negocieri între Kiev şi Moscova, a fost suspendat odată cu izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie, conform Agerpres.

