DCNews Stiri Operaţie pe cord deschis în mijlocul străzii, un chirurg a salvat un bărbat
Data publicării: 15:49 29 Apr 2026

Operaţie pe cord deschis în mijlocul străzii, un chirurg a salvat un bărbat
Autor: Dana Mihai

doctor pacient Imagine cu un medic și un pacient. Foto: Pixabay

Un chirurg de la Institutul Naţional de Oncologie din Ungaria a efectuat o operaţie pe cord deschis pe stradă, salvând astfel viaţa unui bărbat, transmite miercuri agenţia de presă MTI.

Zsolt Duboczki lucra duminică, cu jumătate de normă, la serviciul de salvare pe cale aeriană când unitatea din care făcea parte a fost alertată cu privire la un bărbat de aproximativ 30 de ani care fusese înjunghiat.

Sosit la faţa locului, medicul a înţeles că pacientul mai avea doar câteva minute de trăit şi că transportarea lui la spital i-ar fi putut fi fatală.

Citește și: Situația transplanturilor cardiace în România. Prof. Horațiu Moldovan: Avem o categorie lungă de pacienți care ar necesita transplant cardiac / video

Chirurgul a deschis toracele pacientului "pe stradă, fără o sală de operaţii sterilă şi fără echipament modern" şi a suturat o rană la inimă în doar şapte minute, stabilizându-i starea, se arată într-un comunicat.

Institutul a menţionat că procedura a fost fără precedent în Ungaria.

