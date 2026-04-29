Operaţie pe cord deschis în mijlocul străzii, un chirurg a salvat un bărbat

Zsolt Duboczki lucra duminică, cu jumătate de normă, la serviciul de salvare pe cale aeriană când unitatea din care făcea parte a fost alertată cu privire la un bărbat de aproximativ 30 de ani care fusese înjunghiat.

Sosit la faţa locului, medicul a înţeles că pacientul mai avea doar câteva minute de trăit şi că transportarea lui la spital i-ar fi putut fi fatală.

Chirurgul a deschis toracele pacientului "pe stradă, fără o sală de operaţii sterilă şi fără echipament modern" şi a suturat o rană la inimă în doar şapte minute, stabilizându-i starea, se arată într-un comunicat.

Institutul a menţionat că procedura a fost fără precedent în Ungaria.