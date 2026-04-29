DCNews Stiri Bărbat mort în mall, în Brașov: A căzut de la 8 metri înălțime
Data actualizării: 19:49 29 Apr 2026 | Data publicării: 17:33 29 Apr 2026

Bărbat mort în mall, în Brașov: A căzut de la 8 metri înălțime
Autor: Tiberiu Vasile

mall Foto: Unsplash

Un bărbat de 59 de ani a murit după ce a căzut de la aproximativ 8 metri.

Update:

Bărbatul care a decedat miercuri după-amiază, după ce a căzut de la opt metri înălţime într-un mall din Braşov, era agent de pază în centrul comercial.

"Corpul bărbatului decedat, de 59 de ani, a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit faptul că persoana era angajată în spaţiul comercial ca agent de securitate, iar incidentul s-ar fi produs ca urmare a precipitării de la etajul 1 al clădirii", au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz în vederea lămuririi tuturor aspectelor constatate.

Miercuri, în jurul orei 15.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană se află în stare de inconştienţă, după ce ar fi căzut de la înălţime, incident petrecut într-un spaţiu comercial din municipiul Braşov.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov şi ai Serviciului Criminalistic, dar şi echipajul medical, persoanei fiindu-i aplicate manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

"Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte şi încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăţi emoţionale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere", a mai menţionat sursa citată, conform Agerpres. 

Știre inițială:

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a decedat, miercuri, după ce a căzut de la etajul unui mall din Braşov, de la o înălţime de aproximativ opt metri, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

"Astăzi, în jurul orei 15:00, am fost anunţaţi că o persoană a căzut de la etaj, de la o înălţime de aproximativ 8 metri, în incinta unui mall din municipiul Braşov", au transmis reprezentanţii IPJ.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj SMURD cu medic, pentru acordarea asistenţei medicale.

"Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, a fost declarat decedat", a mai precizat sursa citată, conform Agerpres.

