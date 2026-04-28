€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Ioana Grama explică de ce nu își implică fiica în relația actuală: „Ca mamă, trebuie să gândești cu responsabilitate"
Data actualizării: 15:53 28 Apr 2026 | Data publicării: 15:53 28 Apr 2026

Ioana Grama explică de ce nu își implică fiica în relația actuală: „Ca mamă, trebuie să gândești cu responsabilitate”
Autor: Alexandra Curtache

Ioana Grama și fiica ei Ioana Grama explică de ce nu își implică fiica în relația actuală: „Ca mamă, trebuie să gândești cu responsabilitate” / Foto: Instagram

Influencerița Ioana Grama a vorbit deschis despre decizia de a nu-și implica fiica, Ayana, în relația sa actuală, deși aceasta durează de peste 10 luni, subliniind dificultățile emoționale și responsabilitatea pe care o simte ca mamă singură.

Într-o confesiune sinceră publicată în mediul online, Ioana Grama a abordat un subiect sensibil și rar discutat: echilibrul dintre viața de cuplu și rolul de mamă după divorț.

Influencerița a explicat de ce a ales să păstreze o distanță clară între partenerul său și fiica ei, chiar dacă relația este stabilă.

„Nu îl integrez în viața copilului meu”

Ioana Grama a dezvăluit că, deși fiica ei l-a cunoscut pe actualul partener, acesta nu face parte din viața lor de zi cu zi.

„Nu dormim împreună, nu avem activități împreună. Iubitul meu n-a dormit niciodată la mine acasă cât timp Ayana a fost aici. Nu ieșim împreună în oraș”, a explicat aceasta.

Vedeta a subliniat că decizia nu reflectă lipsa seriozității relației, ci, dimpotrivă, un mod responsabil de a gestiona lucrurile.

Lecțiile unei relații eșuate

Influencerița a povestit că experiențele anterioare au determinat-o să fie mai precaută. După divorț, Ioana Grama a avut o relație de lungă durată, care însă nu a funcționat, în ciuda dorinței sale puternice.

„Este foarte greu să rămâi într-o relație sănătoasă, armonioasă, mai ales când este implicat și un copil dintr-o altă căsătorie”, a mărturisit ea.

Această experiență a făcut-o să înțeleagă cât de important este momentul în care copilul este implicat emoțional într-o relație.

Dilema mamelor singure

Ioana Grama a descris presiunea constantă pe care o resimt mamele singure atunci când intră într-o relație nouă.

„Nu mai iubești doar ca femeie, ci ca mamă. Grijile, emoțiile, gândurile – toate se împart”, a spus aceasta.

Ea a evidențiat una dintre cele mai mari temeri: riscul ca un copil să se atașeze de o persoană care nu rămâne pe termen lung.

Limite între iubire și responsabilitate

Influencerița consideră că menținerea unor limite clare între viața de cuplu și cea de familie este esențială, chiar dacă este „extraordinar de greu”.

„Vrei să trăiești iubirea, dar tot timpul te gândești la consecințe”, a explicat ea, adăugând că nimeni nu poate garanta succesul unei relații.

Apel către alte mame

În final, Ioana Grama a lansat o invitație către alte femei aflate în situații similare să își împărtășească experiențele.

„Cum setați limitele între relația de cuplu și rolul de mamă? Când considerați că e momentul potrivit să implicați copilul?”, a întrebat aceasta, subliniind nevoia unei discuții mai deschise pe acest subiect.

Declarațiile influenceriței au stârnit deja reacții în mediul online, aducând în prim-plan o realitate cu care se confruntă multe mame singure, dar despre care se vorbește încă prea puțin. 

@ioana.grama

De ce nu-mi implic copilul în relația mea, chiar dacă suntem de 10 luni împreună.

♬ original sound - Ioana Grama

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ioana grama
relatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close