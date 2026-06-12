Iranul anunță că un acord de pace cu SUA e „mai aproape ca niciodată”/ UPDATE: Pakistanul confirmă înțelegerea

Steagurile SUA și Iran. Sursa foto: Freepik

Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a afirmat, vineri, că un acord între Iran și Statele Unite privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu „nu a fost niciodată atât de aproape”.

UPDATE: Pakistanul confirmă acordul de pace între SUA și Iran. Se lucrează la pașii următori

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunţat vineri că a fost convenit textul unui acord de pace între Statele Unite şi Iran, iar în prezent Pakistanul, care mediază între cele două ţări, lucrează că acestea pentru finalizarea paşilor următori, transmit agenţiile AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

„Putem confirma că s-a ajuns la un acord privind textul final al acordului de pace şi că Pakistanul lucrează în prezent cu ambele părţi pentru a finaliza paşii următori”, a scris Shehbaz Sharif pe reţeaua socială X. „Pacea nu a fost niciodată atât de aproape”, a adăugat premierul pakistanez.

Știre inițială

Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a afirmat, vineri, că un acord între Iran şi SUA menit să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu „nu a fost niciodată atât de aproape” şi a cerut presei să se abţină de la speculaţii asupra conţinutului acestuia, după ce agenţii de presă iraniene au atribuit unor oficiali de la Teheran declaraţii referitoare la dispoziţiile unui astfel de acord, despre care preşedintele american Donald Trump a afirmat că nu corespund realităţii, relatează AFP.

Iran: Un acord cu SUA, mai aproape ca niciodată

„Memorandumul de înţelegere de la Islamabad (capitala Pakistanului, care mediază negocierile) nu a fost niciodată atât de aproape. Până la finalizarea acestuia, mass-media ar trebui să se abţină de la speculaţii cu privire la conţinutul său”, a scris Abbas Araghchi pe reţeaua X.

Cât despre conţinutul acordului, „toate detaliile vor fi comunicate publicului în timp util", a adăugat şeful diplomaţiei iraniene.

Proiectul de acord cu SUA prezentat de presa iraniană este fals, afirmă Trump

Preşedintele american Donald Trump a declarat, tot vineri, că declaraţiile unor oficiali iranieni referitoare la un proiect de acord cu SUA pentru încetarea ostilităţilor nu corespunde cu ceea ce s-a convenit în scris, transmite Reuters.

„Ceea ce ei au spus, inclusiv declaraţia lor slabă şi patetică despre existenţa unui acord, nu are nicio legătură cu adevărul. Avem de-a face cu oameni foarte necinstiţi. Cu ei nu se poate trata cu bună-credinţă. ULUITOR!”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social. „Ar face bine să-şi pună lucrurile la punct, şi REPEDE!”, a adăugat el.

Preşedintele american declarase joi că a ordonat anularea noilor atacuri aeriene împotriva Iranului, întrucât ultimele negocieri ar fi condus la un acord.

Ce ar conține acordul, potrivit presei iraniene

Potrivit agenţiei iraniene de ştiri Mehr, proiectul de acord-cadru ar prevede o „încetare permanentă şi imediată a ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, şi „60 de zile de negocieri pentru ajungerea la un acord cu privire la chestiunile nucleare şi ridicarea totală a sancţiunilor” americane.

Proiectul, a susţinut aceeaşi agenţie, citând o sursă apropiată echipei de negociere iraniene, include „eliberarea a 24 miliarde de dolari din fondurile iraniene blocate, în perioada finală de negociere de 60 de zile”.

De asemenea, o sursă iraniană de rang înalt a susţinut, într-o declaraţie acordată Reuters, că proiectul prevede ridicarea sancţiunilor asupra petrolului iranian, deblocarea a miliarde de dolari din fondurile iraniene îngheţare şi încetarea ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, fără a menţiona ce ar putea oferi Iranul în schimb.

Conform aceleiaşi surse, chestiunile referitoare la dosarul nuclear ar urma să fie discutate în negocieri ulterioare, deşi acest dosar este principala preocupare a Statelor Unite şi Israelului. Trump doreşte un acord care să garanteze că Iranul nu va dezvolta niciodată o armă nucleară, inclusiv prin neutralizarea stocului iranian de uraniu îmbogăţit, pe care Trump ar vrea să-l vadă chiar predat Washingtonului.

Iranul și programul nuclear

Între timp, un oficial american de rang înalt a declarat pentru AFP că Iranul a acceptat să-şi „destructureze” programul său nuclear şi să elimine uraniul îmbogăţit.

„Iată ce au acceptat”, a susţinut respectivul oficial, neprecizat de AFP, prezentând cinci puncte care, conform Washingtonului, ar fi fost agreate de Teheran.

Astfel, a enumerat el, „materialul nuclear va fi distrus şi scos" din Iran, „programul nuclear va fi destructurat”, „fondurile lor nu vor fi eliberate până când nu vor îndeplini termenii” conveniţi, „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă" şi "nicio finanţare din Iran pentru grupările teroriste”, notează Agerpres.