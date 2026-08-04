Doi centrimetri în plus chiar contează. Radu Miruță: Sunt vești bune!

Radu Miruță

Radu Miruță a anunțat, marți, că nivelul apei la Centrala Nucleară de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri față de ziua precedent

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a spus că nivelul apei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri față de luni.

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Potrivit ministrului, rezultatul este peste estimările inițiale, întrucât, în locul unei scăderi prognozate de 2 centimetri, nivelul apei a înregistrat o creștere de aceeași valoare. În aceste condiții, câștigul net este de aproximativ 4 centimetri, ceea ce, potrivit calculelor prezentate de acesta, echivalează cu încă două zile de funcționare a centralei.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4cm, adică alte 2 zile de funcționare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluție!”, a scris ministrul Radu Miruță pe Facebook.

Consumatori industriali și-au exprimat disponibilitatea de a reduce voluntar consumul de energie în orele de vârf

Marii consumatori industriali și-au exprimat disponibilitatea de a reduce voluntar consumul de energie în orele de vârf, iar reprezentanții unor companii vor discuta cu conducerile acestora pentru adoptarea unor măsuri începând de marți, a afirmat, luni, premierul interimar și ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

„Companiile sunt în situații diferite. Unele pot să-și reducă cantități mai mici, altele cantități mai mari, unele pot să oprească efectiv producția, altele nu pot să oprească deloc, unele intră în diferite activități de revizie și de mentenanță în cursul lunii august, deci situațiile sunt foarte diferite. Important este răspunsul pe care l-am primit și semnalul de la aceste companii, că sunt conștiente de această realitate, că unele dintre ele deja au luat măsuri de reducere voluntară și se vede asta în consumurile pe care le înregistrăm în fiecare oră, precum și asigurarea că o parte dintre cei care reprezentau companiile, nefiind numărul unu în decizie, vor discuta cu board-urile acestor companii, în așa fel încât să ia măsuri începând de mâine”, a menționat Bolojan.

Acesta a precizat că, în cazul în care reducerile voluntare nu vor fi suficiente, dispecerul Sistemului Energetic Național va putea dispune limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori.

„Toate aceste companii sunt grupate pe 17 trepte, ca și consum, ca și posibilitate de reducere a consumului energetic și, într-o situație în care am ajunge, dacă nu reușim să ne reducem consumul voluntar, dacă prin reducerile care ar putea fi puse în practică, prin limitarea consumului, nu vom reuși nici asta, înseamnă că dispecerul Sistemului Energetic Național are posibilitatea ca, pentru anumiți mari consumatori, în funcție de realitate, să acționeze inclusiv prin reducerea manuală a consumului, în așa fel încât Sistemul Energetic Național să funcționeze. Dar, așa cum am spus, situațiile sunt foarte diferite. Ceea ce am constatat a fost înțelegerea situației în care suntem, pentru că nu este doar în România această situație, vedem și țările vecine care sunt într-o situație asemănătoare, și disponibilitatea companiilor de a acționa în sensul reducerii voluntare a consumului de energie”, a adăugat premierul interimar.

Totodată, el a fost întrebat dacă a luat măsuri de reducere a consumului în locuința proprie, în orele de vârf.

„În general, ajung foarte târziu, undeva pe la 10:00 - 11:00 - și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a răspuns șeful interimar de la Energie.

România are un deficit important de energie seara, între orele 19:00 și 23:00, pe care îl acoperă din importuri, însă și pe acest segment există o presiune importantă pentru că în întreaga regiune se înregistrează un deficit de energie de peste 4.000 de megawați, a zis premierul.

Potrivit autorităților, din cauza debitului redus al Dunării, Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat în 28 iulie. Cele două unități ale centralei de la Cernavodă au o capacitate de 700 MWe fiecare și acoperă aproximativ 20% din totalul producției cu unități dispecerizabile din România.

La finalul săptămânii trecute, autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri și pe fluviul Dunărea.