Avionul Papei Leon al XIV-lea, blocat pe aeroportul din Tenerife, din cauza unor probleme la motor

Papa Leon al XIV-lea, înainte de îmbarcare în avion. Sursa foto: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea a fost nevoit să coboare din avion pe aeroportul din Tenerife, vineri, după ce o problemă tehnică la motor a întârziat plecarea sa spre Roma.

O problemă la nivelul motorului a fost detectată la avionul papei Leon al XIV-lea în Insulele Canare, chiar înainte de plecarea sa de vineri spre Roma, care l-a obligat pe suveranul pontif să coboare din aeronavă, au constatat jurnaliştii de la AFP prezenţi la faţa locului.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, care venise să îl salute pe Papa Leon pe pista aeroportului, a urcat pentru scurt timp la bordul avionului, înainte ca cei doi să părăsească aparatul de zbor şi să se întoarcă în terminalul Aeroportului Tenerife-Nord în jurul orei 15:30 GMT.

Probleme la motorul avionului

„Plecarea avionului papei este întârziată cu o jumătate de oră din cauza unei probleme tehnice a avionului", a precizat la ora 15:45 GMT, într-un scurt comunicat de presă, serviciul de comunicare al organizatorilor vizitei papale în Spania.

După ce evocase o problemă tehnică într-un prim anunţ, comandantul de bord a vorbit apoi despre „o defecţiune la pornirea motorului”, care „este probabil cauzată de vânt”.

„Echipa noastră de mentenanţă sugerează să remorcăm avionul, să-l poziţionăm cu faţa spre vânt şi să încercăm o nouă pornire a motorului”, a continuat el.

„Vom face această încercare. Dacă va avea succes, vom putea pleca”, a concluzionat comandantul de bord.

Incidentul, întâmpinat cu umor în mediul online

Papa Leon, alături de aproximativ 80 de jurnalişti aflați la bordul avionul companiei spaniole Iberia, precum şi reprezentanţi ai Vaticanului şi membri ai clerului au fost nevoiți să coboare din avion pentru ca problema tehnică să fie rezolvată. Internauții au întâmpinat cu umor acest incident, spunând că suveranului pontif i-a plăcut foarte mult Spania, fapt care îl determină să nu mai plece din această țară.

Pope Leo XIV has disembarked the aircraft in Tenerife and returned to the terminal. He loved Spain so much that he didn’t want to leave.



In all seriousness the airplane has an engine fault. pic.twitter.com/gMzJhggEwY — Catholic Sat (@CatholicSat) June 12, 2026

Papa Leon al XIV-lea ar trebui să plece vineri spre Roma după o vizită de şapte zile în Spania.

El a sosit vineri dimineaţă pe Insula Tenerife din Arhipelagul Canare, venind de pe insula vecină Gran Canaria, unde se aflase începând de joi, notează Agerpres.

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