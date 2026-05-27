Papa Leon, gest impresionant în Piața Sfântul Petru după ce un bărbat a leșinat de căldură (VIDEO)

Papa Leon al XIV-lea a venit miercuri în ajutorul unui bărbat care asista la audienţa sa generală în Piaţa Sfântul Petru din Vatican, după ce acesta a leşinat, potrivit relatărilor din presa italiană, informează DPA.

În clipurile difuzate pe reţelele de socializare, papa Leon poate fi văzut în timp ce se grăbea să ajungă la acel bărbat, pentru a verifica starea în care acesta se afla. Bărbatul a fost transportat apoi într-un scaun cu rotile.

Bărbatul s-a prăbușit din cauza căldurii

În fiecare miercuri dimineaţă, suveranul pontif ţine o audienţă generală în piaţa din faţa Bazilicii Sfântul Petru. Miercuri, la prânz, temperaturile au ajuns la 30 de grade Celsius.

Agenţia de presă Adnkronos a relatat că acel bărbat s-a prăbuşit pe asfalt, cel mai probabil simţindu-se rău din cauza căldurii.

Se pare că el stătea la coadă, aşteptând să dea mâna cu suveranul pontif.

După ce asistenţii papei i-au acoperit capul bărbatului şi l-au transportat de acolo într-un scaunul cu rotile, papa Leon al XIV-lea şi-a reluat audienţa conform programului iniţial, conforn Agerpres.

