Papa Leon, gest impresionant în Piața Sfântul Petru după ce un bărbat a leșinat de căldură (VIDEO)

Papa Leon al XIV-lea a intervenit miercuri în Piața Sfântul Petru pentru a ajuta un bărbat care a leșinat din cauza căldurii în timpul audienței generale de la Vatican.
Papa Leon al XIV-lea a venit miercuri în ajutorul unui bărbat care asista la audienţa sa generală în Piaţa Sfântul Petru din Vatican, după ce acesta a leşinat, potrivit relatărilor din presa italiană, informează DPA.
În clipurile difuzate pe reţelele de socializare, papa Leon poate fi văzut în timp ce se grăbea să ajungă la acel bărbat, pentru a verifica starea în care acesta se afla. Bărbatul a fost transportat apoi într-un scaun cu rotile.
În fiecare miercuri dimineaţă, suveranul pontif ţine o audienţă generală în piaţa din faţa Bazilicii Sfântul Petru. Miercuri, la prânz, temperaturile au ajuns la 30 de grade Celsius.
Agenţia de presă Adnkronos a relatat că acel bărbat s-a prăbuşit pe asfalt, cel mai probabil simţindu-se rău din cauza căldurii.
Se pare că el stătea la coadă, aşteptând să dea mâna cu suveranul pontif.
După ce asistenţii papei i-au acoperit capul bărbatului şi l-au transportat de acolo într-un scaunul cu rotile, papa Leon al XIV-lea şi-a reluat audienţa conform programului iniţial, conforn Agerpres.
CITEȘTE ȘI: Papa Leon al XIV-lea, vizită în „Țara Focurilor” din Italia, regiune afectată de poluare și deșeuri ilegale
VEZI VIDEO AICI:
Un pellegrino è svenuto per il caldo in Piazza San Pietro mentre era in fila per stringere la mano a Papa Leone XIV dopo l'udienza generale.— LaPresse (@LaPresse_news) May 27, 2026
Il pontefice si è inginocchiato accanto a lui mentre il personale vaticano prestava soccorso.
L'uomo è stato poi allontanato su una sedia… pic.twitter.com/MzmewkL2FU
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci