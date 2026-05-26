DCNews Stiri Ce salarii vor avea militarii pe noua lege a salarizării. MApN anunță că nu va accepta tăieri de venituri
Data publicării: 26 Mai 2026

Ce salarii vor avea militarii pe noua lege a salarizării. MApN anunță că nu va accepta tăieri de venituri
Autor: Doinița Manic

imagine cu militari, armata MApN analizează prevederile proiectului de act normativ care vizează salarizarea personalului militar și civil. Sursa foto: Freepik
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că a luat cunoștință de conținutul proiectului noii legi a salarizării unitare, prezentat public în data de 25 mai 2026 de către Ministerul Muncii, Familiei,...

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că a luat cunoștință de conținutul proiectului noii legi a salarizării unitare, prezentat public în data de 25 mai 2026 de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și că acum, la nivelul MApN, sunt analizate prevederile proiectului de act normativ care vizează salarizarea personalului militar și civil pentru a se evita ca aplicarea viitoarei legi să conducă la diminuarea veniturilor acestora.

Întâlniri la sediul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

"Astăzi, 26 mai, la sediul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au avut loc întâlniri tehnice de informare organizate în contextul pregătirii proiectului de act normativ.

Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Muncii, în perioada 27 mai - 4 iunie 2026 vor fi organizate reuniuni cu caracter consultativ cu instituții și autorități publice, precum și cu federațiile și sindicatele reprezentative, în vederea colectării observațiilor și fundamentării formei finale a proiectului legislativ.

La nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt analizate prevederile proiectului de act normativ care vizează salarizarea personalului militar și civil.

"MApN va formula și transmite propuneri și observații, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor personalului militar și civil din armată"

În perioada imediat următoare, MApN va formula și transmite propuneri și observații în cadrul procesului interinstituțional de consultare, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor personalului militar și civil din armată.

Obiectivul urmărit prin acest demers este ca aplicarea viitoarei legi să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului militar și civil și să contribuie la menținerea atractivității carierei militare și a stabilității resursei umane din domeniul apărării. 

Aceste aspecte sunt cu atât mai importante în actualul context regional și internațional de securitate, care impune un nivel ridicat de pregătire, motivare și retenție a personalului", a transmis MApN într-un comunicat de presă.Ce

Ce salarii vor avea militarii pe noua lege a salarizării

Precizăm că potrivit proiectul Legii salarizării unitare, fiecare coeficient este înmulțit cu salariul minim brut de 4.100 de lei. 

Un soldat din Armata Română este încadrat la un coeficient de 1,14, adică 4.674 lei brut, echivalentul a 2.789 lei net.

Un caporal clasa I are un coeficient de 1,32, ceea ce ar însemna un salariu brut de 5.412 lei, echivalentul a 3.190 lei net.

Un plutonier cu studii medii începe cu un coeficient de 1,49, adică un salariu de 6.109 lei brut, echivalentul a 3.574 lei net. 

Un colonel/comandor pornește de la un coeficient de 2,72, adică 11.152 lei brut, echivalentul a 6.524 lei net.

Un general/amiral pleacă de la un coeficient de 4,39, adică un salariu brut de 17.999 lei, echivalentul a 10.529 lei net.

Cel mai mare salariu din Armată îl are Șeful Statului Major General al Armatei, cu un coeficient de 5, asta însemnând un salariu brut de 20.500 lei, echivalentul a 11.992 lei net.

