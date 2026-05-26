Traian Băsescu a redevenit cetățean al Republicii Moldova. Maia Sandu: Vă așteptăm acasă!

Maia Sandu a subliniat că Traian Băsescu a susţinut cetăţenii Republicii Moldova cu toată puterea şi necondiţionat, indiferent de guvernări, "pentru că ştie câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română şi pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european", potrivit Deschide.md și Agerpres.

"Pentru aceasta, domnul Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova", a notat preşedintele Republicii Moldova.

"În numele cetăţenilor noştri, îi mulţumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăţi istorice şi a facilitat redobândirea cetăţeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noştri şi a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reuşit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu şi am onoarea să-i acordăm cetăţenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteţi nu doar fratele nostru, ci şi concetăţeanul nostru. Vă aşteptăm acasă!" a scris Maia Sandu pe Facebook.

Traian Băsescu a obţinut cetăţenia Republicii Moldova în 2016 prin decretul preşedintelui de atunci, Nicolae Timofti. Totuşi, un an mai târziu, următorul preşedinte, socialistul prorus Igor Dodon i-a retras-o. Deşi a contestat decizia, instanţele din Republica Moldova au confirmat retragerea cetăţeniei.