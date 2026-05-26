€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Traian Băsescu a redevenit cetățean al Republicii Moldova. Maia Sandu: Vă așteptăm acasă!
Data publicării: 26 Mai 2026

Traian Băsescu a redevenit cetățean al Republicii Moldova. Maia Sandu: Vă așteptăm acasă!
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu traian basescu Avertismentul lui Băsescu e legat de formarea unui nou guvern. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a reprimit cetăţenia Republicii Moldova, potrivit unui anunţ făcut de preşedintele Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu a subliniat că Traian Băsescu a susţinut cetăţenii Republicii Moldova cu toată puterea şi necondiţionat, indiferent de guvernări, "pentru că ştie câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română şi pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european", potrivit Deschide.md și Agerpres.

"Pentru aceasta, domnul Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova", a notat preşedintele Republicii Moldova.

"În numele cetăţenilor noştri, îi mulţumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăţi istorice şi a facilitat redobândirea cetăţeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noştri şi a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reuşit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu şi am onoarea să-i acordăm cetăţenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteţi nu doar fratele nostru, ci şi concetăţeanul nostru. Vă aşteptăm acasă!" a scris Maia Sandu pe Facebook.

Traian Băsescu a obţinut cetăţenia Republicii Moldova în 2016 prin decretul preşedintelui de atunci, Nicolae Timofti. Totuşi, un an mai târziu, următorul preşedinte, socialistul prorus Igor Dodon i-a retras-o. Deşi a contestat decizia, instanţele din Republica Moldova au confirmat retragerea cetăţeniei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

traian basescu
maia sandu
republica moldova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Ion   •   26 Mai 2026   •   13:21

Poate pleacă de tot ,din cauza lui toate alegerile prezidențiale au fost furate cu voturile la niste oameni care nu au nimic comun cu Romania

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Eugen Tomac, premier de cursă lungă pentru dezideratul lui Nicușor Dan. Scenariul care ar lăsa PNL în afara deciziei politice
Publicat acum 13 minute
Tragedie în Belgia: Patru persoane au murit după ce un tren a lovit un microbuz școlar
Publicat acum 39 minute
Trafic restricționat în Capitală: Zona Arenei Naționale, afectată de concertul Iron Maiden
Publicat acum 49 minute
Circulația în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul către Biblioteca Națională, se închide
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 51 minute
Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică
Publicat acum 3 ore si 34 minute
Andrei Caramitru: Vă spun o informație. Știți cât plătesc saudiții pe consultanță de la marile firme internaționale?
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 4 ore si 56 minute
De ce a demisionat, de fapt, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan. „Instituția demisiei”, explicată ca în Vest
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Horoscop 26 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close