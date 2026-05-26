Traian Băsescu a redevenit cetățean al Republicii Moldova. Maia Sandu: Vă așteptăm acasă!

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a reprimit cetăţenia Republicii Moldova, potrivit unui anunţ făcut de preşedintele Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Maia Sandu a subliniat că Traian Băsescu a susţinut cetăţenii Republicii Moldova cu toată puterea şi necondiţionat, indiferent de guvernări, "pentru că ştie câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română şi pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european", potrivit Deschide.md și Agerpres.
"Pentru aceasta, domnul Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova", a notat preşedintele Republicii Moldova.
"În numele cetăţenilor noştri, îi mulţumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăţi istorice şi a facilitat redobândirea cetăţeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noştri şi a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reuşit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu şi am onoarea să-i acordăm cetăţenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteţi nu doar fratele nostru, ci şi concetăţeanul nostru. Vă aşteptăm acasă!" a scris Maia Sandu pe Facebook.
Traian Băsescu a obţinut cetăţenia Republicii Moldova în 2016 prin decretul preşedintelui de atunci, Nicolae Timofti. Totuşi, un an mai târziu, următorul preşedinte, socialistul prorus Igor Dodon i-a retras-o. Deşi a contestat decizia, instanţele din Republica Moldova au confirmat retragerea cetăţeniei.
Poate pleacă de tot ,din cauza lui toate alegerile prezidențiale au fost furate cu voturile la niste oameni care nu au nimic comun cu Romania
de Anca Murgoci