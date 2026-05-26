Trump, supus unui nou control medical: A treia evaluare în ultimele 13 luni

Preşedintele american Donald Trump va fi supus marţi unui control medical de rutină la Centrul medical militar naţional Walter Reed, de lângă Washington, pentru a treia oară în ultimele 13 luni, a anunţat Casa Albă, transmite dpa, potrivit Agerpres.

În cursul acestei luni, Casa Albă informase că Trump va fi supus 'evaluărilor stomatologice şi medicale anuale de rutină, în cadrul îngrijirilor medicale preventive regulate'.

În octombrie, după ceea ce preşedintele a numit un 'control semi-anual', medicul Sean Barbabella a spus că Trump are inima şi sistemul vascular ale unui om de 65 de ani, în ciuda faptului că are 79 de ani.

Donald Trump, cel mai vârstnic preşedinte care a depus vreodată jurământul la Casa Albă, a avut cel mai recent control medical anual în aprilie 2025.

Starea de sănătate a președintelui SUA, în atenția publică

Preşedinţii american fac publice, în mod tradiţional, informaţii despre starea lor de sănătate, deşi legea nu îi obligă să o facă.

Starea de sănătate a lui Trump s-a aflat în atenţia presei în ultimele luni după ce au fost observate vânătăi pe mâinile sale şi s-a relatat că în octombrie a efectuat un examen RMN (imagistică prin rezonanţă magnetică), precum şi în urma unor episoade în care preşedintele republican a închis ochii în timpul unor evenimente publice.

Trump, care va împlini 80 de ani în iunie, a explicat vânătăile ca rezultat al strângerilor frecvente de mâini. Casa Albă a citat drept cauză medicamente anticoagulante.

În iulie, Casa Albă a anunţat că Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune care apare mai ales la persoanele vârstnice.

În ianuarie, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi.

"Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat", a mărturisit Trump publicaţiei într-un interviu publicat joi. "Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire. Are sens?", a continuat preşedintele.

