Kim Jong Un continuă demonstrațiile de forță: Proiectil neidentificat, lansat în largul coastei vestice

Coreea de Nord a lansat marţi un proiectil neidentificat în largul coastei vestice a ţării, a afirmat Statul Major al armatei sud-coreene într-un comunicat, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Dacă se va confirma că aceasta a fost o lansare de rachetă, ea ar fi prima începând din 19 aprilie, când Coreea de Nord a testat câteva rachete balistice cu rază scurtă, despre care a spus că erau echipate cu bombe cu submuniţii.

La începutul lunii aprilie, Phenianul a anunţat că a testat un nou focos de bombă cu submuniţii pe o rachetă balistică, precum şi o armă electromagnetică, în ceea ce analiştii consideră a fi parte a eforturilor sale de a-şi etala capacitatea de a lupta într-un război modern.

Liderul Kim Jong Un a declarat în martie că statutul Coreei de Nord de stat dotat cu arma nucleară este ireversibil şi că extinderea unei 'descurajări nucleare autodefensive' este esenţială pentru securitatea naţională.

Kim Jong Un și tensiunile cu Donald Trump

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a concentrat pe extinderea arsenalului nuclear și de rachete începând din 2019, când relațiile diplomatice cu președintele american Donald Trump au devenit tensionate. Donald Trump și-a exprimat în mod repetat dorința de a relua discuțiile cu liderul nord-coreean, însă Phenianul nu a luat în seamă propunerile și a cerut Washingtonului să renunțe la solicitările privind denuclearizarea ca o precondiție pentru negocieri.

Lansarea a avut loc la doar câteva ore după ce președintele sud-coreean Lee Jae Myung a solicitat într-o ședință de cabinet eforturi mai mari pentru consolidarea armatei țării. Acesta a vorbit despre importanța inteligenței artificiale și a capacităților cu drone, precum și posibilitatea achiziționării unui submarin cu propulsie nucleară, subiect care se află și în discuțiile sale diplomatice cu Washingtonul.

Președintele sud-coreean nu a comentat amenințările venite din partea Coreei de Nord, însă a vorbit despre necesitatea ca țara sa să-și asume responsabilitatea și să-și protejeze singură securitatea.