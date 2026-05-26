De ce a demisionat, de fapt, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan. „Instituția demisiei”, explicată ca în Vest

Demeter Andras i-ar fi spus unui procuror, care îl interoga în legătură cu achiziția postului de Radio Chișinău, că „îmi bag p***la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!". Însă declarația a fost una retorică.

De ce a demisionat, de fapt, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan? Demisia a venit după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio din anul 2012, referitoare la achiziția Radio Chișinău.

Instituția demisiei

Cel mai ușor se stinge un scandal atunci când protagonistul își dă demisia. Nu mai este în problemă. La noi nu se întâmplă de obicei, nu se folosește această instituție a demisiei. Mai sunt cazuri în istoria recentă, vezi Ilie Bolojan, vezi Radu Vasile. Acolo se amplifica totul.

Cu cât stau mai mult, cu cât se agață mai mult de funcție, cu atât scandalul se amplifică. Apar elemente noi, oameni care își aduc aminte: „Stai că și mie mi-a zis acum 15 ani nu știu ce”.

Mai este și instinctul de supraviețuire. Dacă îți dai demisia, ai pierdut funcția, dar peste câțiva ani faci fapte bune, te repoziționezi, te reinventezi. Ai limitat pagubele. Vorbim despre limitarea pagubelor în comunicarea de criză.

Acum, în cazul de față, din ce s-a văzut, din ce spun cunoscătorii, cei care au fost implicați în proiect, a fost un gest patriotic. Demeter Andras Istvan a ținut cu țara și a făcut eforturi ca să cumpere, să apropie Radio România de o frecvență pe care să difuzeze programe de calitate în limba română. Într-un moment în care la Chișinău erau doar posturi rusești și două de muzică.

Evident că oameni de afaceri români au vrut să ia acea frecvență pentru afaceri sau pentru interes geopolitic. Dar s-au ținut tare, au luat frecvența, postul are activitate ireproșabilă, merge bine, are audiență bună și a contribuit sigur la apropierea dintre oameni.

Dar orice faptă bună rămâne nepedepsită. Iar în epoca aceea, în 2012, în războiul româno-român, evident că a fost anchetat.

A fost anchetat și a avut un moment neplăcut, mai ales când știi că ai făcut lucruri corecte și bune pentru țară și pentru instituție. Și el, într-o discuție liberă, off the record, a dat un exemplu. Și uite ce înseamnă facerea de bine... Și totul a fost scos din context. Oamenii l-au înregistrat și au pus pe rețele fragmente lipite, scoase din context.

Până la urmă, a acționat corect. Prin demisie, oricum scandalul și vulnerabilizarea s-au închis.

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, nu e un personaj în prim-planul activității guvernamentale. Nu e ca și cum ar fi lider UDMR. Și astfel, prin demisie, își protejează și partidul.

A demisionat într-o seară în care lumea era atentă la legea salarizării. Subiectul s-a închis în cinci minute. În cinci zile toată lumea va uita. La viitorul spectacol sau film o să fie sala plină. A procedat ca în Vest. E ca la șah când se fac anumite mutări. Sunt gesturi aproape automate în manualul de strategie politică. Ai o problemă de genul acesta? Ai demisionat.

