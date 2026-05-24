Doi adolescenți salvați de polițiști din râul Ialomița, după ce un alt copil a sunat la 112
Data publicării: 24 Mai 2026

Doi adolescenți salvați de polițiști din râul Ialomița, după ce un alt copil a sunat la 112
Autor: Iulia Horovei

raul ialomita Pescari pe râul Ialomița. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ
Doi adolescenți, de 14 și 17 ani, au fost salvați de doi polițiști din râul Ialomița, duminică, după ce un alt copil a sunat la 112.

Doi minori care erau în pericol de înec în râul Ialomiţa, pe raza comunei prahovene Poienarii Burchii, au fost salvaţi, duminică, de doi poliţişti.

Conform datelor transmise de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că doi copii au intrat în apă în zona unui baraj, unde debitul apei era foarte mare, şi nu au mai reuşit să ajungă la mal.

Copiii se jucau cu mingea în apropierea râului

Copiii se jucau cu mingea în zonă, mingea a ajuns în apă, iar doi minori, de 14 şi 17 ani, au mers să o recupereze, însă între timp barajul s-a deschis, iar debitul de apă a crescut, astfel că aceştia nu au mai putut ieşi din cauza curenţilor, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Un alt copil a alertat autoritățile

Un alt copil aflat cu ei la joacă a sunat la 112, la faţa locului intervenind doi poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Cocorăştii Colţ, care au reuşit să îi scoată cu o frânghie, au arătat sursele menţionate.

Minorii au fost evaluaţi la faţa locului şi sunt în afara oricărui pericol. 

