Ce înseamnă, de fapt, contractul de lobby cu SUA. România, Japonia, Ungaria și mizele într-o perioadă critică la nivel mondial
Data publicării: 26 Mai 2026

Ce înseamnă, de fapt, contractul de lobby cu SUA. România, Japonia, Ungaria și mizele într-o perioadă critică la nivel mondial
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
Remuș Ștefureac, fondatorul și direcotrul general al INSCOP Research, subliniază beneficiul pe care contractele cu firme de lobby din Statele Unite îl are asupra relației dintre părțile implicate.

Remus Ștefureac își amintește de perioada în care lucra la Ambasada României la Washington, în primul mandat al lui Donald Trump, când o țară precum Japonia avea încheiate zeci de contracte de lobby pentru a-și promova interesele pe continentul american.

„Despre lobby - puțină istorie recentă reală, nu povești, trăită pe viu de subsemnatul

Îmi aduc aminte că în perioada 2015-2019, în primul mandat Trump (eram la Washington DC și acopeream politica internă americană la ambasada noastră), o țară precum Japonia, cu mega companii globale prezente pe piața americană, cu peste 300 de diplomați în DC (noi ne lăudam cu vreo 12 diplomați) avea încheiate, direct prin ambasada lor în SUA sau prin alte agenții publice japoneze, zeci, subliniez, zeci de contracte de lobby pentru a înțelege ce se întâmplă și a-și promova interesele naționale în America lui Donald Trump“, precizează Remus Ștefureac într-o postare pe Facebook.

Remus Ștefureac: Aberațiile moraliste chiar nu-si au locul aici

Administrația Prezidențială a anunțat încheierea unui contract de consultanță strategică menit să sprijine consolidarea relațiilor României cu Guvernul și Congresul Statelor Unite ale Americii, primul de acest fel. Potrivit lui Ștefureac, păstrarea legăturilor dintre România și SUA la o intensitate ridicată este vitală „în această perioadă critică“.

„Atunci, România nu avea încheiat niciunul (zero contracte de lobby), deși ar fi fost tare utile! Ungaria avea și ea câteva, deși Orban era de pe atunci mare prieten cu Trump. S-a reușit atunci, în principal prin eforturile ambasadorului, ale diplomațiilor noștri și ale unor instituții (non-politice) din România, foarte credibile însă pentru oficialii americani din zona de securitate-informații, organizarea unei vizite istorice la Washington, chiar pe peluza Casei Albe, a președintelui nostru de atunci.

Vremurile s-au schimbat și s-au complicat și mai mult pentru noi. Ne-am fi dorit atunci să avem suportul asigurat de activități de lobby reglementate legal in SUA. E bine însă ca avem unul acum! Aberațiile moraliste chiar nu-si au locul aici. Insecuritatea  tarii provocată de o eventuală răcire accentuata a relațiilor cu SUA în această perioadă critică ar fi mult prea costisitoare pentru libertatea, prosperitatea și siguranța noastră, a tuturor. Inclusiv ale ideologilor nației“, a mai punctat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Contractul de consultanță strategică încheiat de Administrația Prezidențială este cu compania Eversheds Sutherland, care a mai avut anterior un parteneriat în țara noastră, cu trei oameni de afaceri, în valoare de 900.000 de dolari.

