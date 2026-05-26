Artmark: Măștile mortuare ale Regelui Carol I și Reginei Maria - în licitația

Potrivit unui comunicat al Artmark, vor fi prezentate o serie de măști mortuare realizate de Becker, între care și măștile mortuare ale Regelui Carol I - primul rege al României, Principesei Marioara și Reginei Maria, realizate din ipsos, care au, fiecare, un preț de pornire de 250 de euro.

Printre lucrările din licitație se remarcă sculptura alegorică 'Abundența', cu un preț de pornire de 1.500 de euro, dar și numeroase studii și machete dedicate monumentelor sale, precum și o pictură cu Regina Maria, de Pierre Auguste Bellet, macheta pentru statuia ecvestră a Regelui Carol I. O altă lucrare licitată este un portret al Regelui Carol al II-lea realizat de Aurel Bordenache în 1932.

Licitația include și bustul omului politic Ion Gheorghe Duca realizat de Emil Wilhelm Becker în 1934, la scurt timp după asasinarea fostului prim-ministru liberal pe peronul gării din Sinaia de către un comando legionar. Varianta în ipsos prezentă în licitație, semnată și datată 'Emil Becker, 1934', are un preț de pornire de 300 de euro.

Dimensiunea de colecționar a lui Emil Wilhelm Becker este evidențiată printr-o selecție de picturi importante semnate de artiști reprezentativi ai epocii sale, printre care 'Peisaj din Balcic', de Cecilia Cuțescu-Storck, și 'Florăreasă', de Nicolae Vermont - de la 900 de euro, 'Amiază la sat', de Dimitrie Mihăilescu - de la 500 de euro - și 'Margine de pădure', de Arthur Verona - de la 500 de euro.

Licitația se va desfășura și online, pe platforma Artmark Live.

***



Una dintre figurile esențiale ale sculpturii românești din prima jumătate a secolului XX, remarcat în epocă și apropiat cercurilor regale din vremea lui Carol I al României, Emil Wilhelm Becker a fost sculptor oficial al Casei Regale și portretist al elitei, contribuind decisiv la definirea imaginii monumentale a Bucureștiului modern.

Format sub îndrumarea sculptorului și pictorului Ioan Georgescu, artistul a dezvoltat o practică amplă, de la sculptură funerară și medalistică la monumente publice și decoruri arhitecturale.

Emil Wilhelm von Becker a realizat repere majore pentru memoria colectivă, precum intervențiile sculpturale de la Mausoleul de la Mărășești, cariatidele de pe fațada Universității din București sau monumentul 'Avântul Țării', aflat în Piața Valter Mărăcineanu, lângă Cișmigiu și dedicat eroilor români din campania din 1913, potrivit Agerpres.