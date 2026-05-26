€ 5.2467
|
$ 4.5067
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2467
|
$ 4.5067
 
DCNews Cultura Piata de arta Artmark: Măștile mortuare ale Regelui Carol I și Reginei Maria - în licitația
Data publicării: 26 Mai 2026

Artmark: Măștile mortuare ale Regelui Carol I și Reginei Maria - în licitația
Autor: Crişan Andreescu

masti mortuare Foto: Facebook Artmark
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Peste 220 de lucrări ale lui Emil Wilhelm Becker, sculptor și medalist al Casei Regale, printre care măștile mortuare ale Regelui Carol I și Reginei Maria, se regăsesc În cadrul licitației speciale a Casei A10 by Artmark

Potrivit unui comunicat al Artmark, vor fi prezentate o serie de măști mortuare realizate de Becker, între care și măștile mortuare ale Regelui Carol I - primul rege al României, Principesei Marioara și Reginei Maria, realizate din ipsos, care au, fiecare, un preț de pornire de 250 de euro.

Printre lucrările din licitație se remarcă sculptura alegorică 'Abundența', cu un preț de pornire de 1.500 de euro, dar și numeroase studii și machete dedicate monumentelor sale, precum și o pictură cu Regina Maria, de Pierre Auguste Bellet, macheta pentru statuia ecvestră a Regelui Carol I. O altă lucrare licitată este un portret al Regelui Carol al II-lea realizat de Aurel Bordenache în 1932.

Licitația include și bustul omului politic Ion Gheorghe Duca realizat de Emil Wilhelm Becker în 1934, la scurt timp după asasinarea fostului prim-ministru liberal pe peronul gării din Sinaia de către un comando legionar. Varianta în ipsos prezentă în licitație, semnată și datată 'Emil Becker, 1934', are un preț de pornire de 300 de euro.

Dimensiunea de colecționar a lui Emil Wilhelm Becker este evidențiată printr-o selecție de picturi importante semnate de artiști reprezentativi ai epocii sale, printre care 'Peisaj din Balcic', de Cecilia Cuțescu-Storck, și 'Florăreasă', de Nicolae Vermont - de la 900 de euro, 'Amiază la sat', de Dimitrie Mihăilescu - de la 500 de euro - și 'Margine de pădure', de Arthur Verona - de la 500 de euro.

Licitația se va desfășura și online, pe platforma Artmark Live.

***


Una dintre figurile esențiale ale sculpturii românești din prima jumătate a secolului XX, remarcat în epocă și apropiat cercurilor regale din vremea lui Carol I al României, Emil Wilhelm Becker a fost sculptor oficial al Casei Regale și portretist al elitei, contribuind decisiv la definirea imaginii monumentale a Bucureștiului modern.

Format sub îndrumarea sculptorului și pictorului Ioan Georgescu, artistul a dezvoltat o practică amplă, de la sculptură funerară și medalistică la monumente publice și decoruri arhitecturale.

Emil Wilhelm von Becker a realizat repere majore pentru memoria colectivă, precum intervențiile sculpturale de la Mausoleul de la Mărășești, cariatidele de pe fațada Universității din București sau monumentul 'Avântul Țării', aflat în Piața Valter Mărăcineanu, lângă Cișmigiu și dedicat eroilor români din campania din 1913, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Trump, supus unui nou control medical: A treia evaluare în ultimele 13 luni
Publicat acum 7 minute
Alertă în Italia! Suspiciuni de Ebola într-o regiune cu o comunitate numeroasă de români: O tulpină „extrem de contagioasă”, „fără vaccin”
Publicat acum 25 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 41 minute
Încălzirea globală aduce șerpii veninoși mai aproape de oameni, avertizează OMS
Publicat acum 1 ora si 0 minute
De ce a demisionat, de fapt, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan. „Instituția demisiei”, explicată ca în Vest
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Horoscop 26 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Dom de căldură și-n România? Anunțurile Florinelei Georgescu, director de prognoză în ANM, la DCNews
Publicat acum 2 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Sfatul medicului
Publicat acum 1 ora si 0 minute
De ce a demisionat, de fapt, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan. „Instituția demisiei”, explicată ca în Vest
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Familia regală are un nou superstar! Beatrice și Eugenie, „retrogradate”
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close