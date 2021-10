Un schelet de triceratops s-a vândut la un preț de MILIOANE de dolari

Un schelet de triceratops, cunoscut sub numele de „Big John”, s-a vândut în cadrul unei licitații.

"Big John", cel mai mare schelet cunoscut de Triceratops, care are o vechime de 66 de milioane de ani şi o lungime de peste opt metri, a fost adjudecat joi pentru 6,6 milioane de euro (inclusiv taxe) unui cetăţean american din Paris, într-o licitaţie care stabileşte un "record în Europa" pentru o vânzare de fosile de dinozauri, potrivit adjudecătorului, relatează AFP.



Cu o vechime de 66 de milioane de ani, valoarea acestui Triceratops a fost estimată între 1,2 şi 1,5 milioane de euro. Scheletul fost vândut hotelului Drouot (Paris) în cadrul licitaţiei Naturalia organizată de casa Binoche şi Giquello, care atrage în fiecare an colecţionari bogaţi pasionaţi de exemplare naturale impresionante.



Starea bună de conservare a scheletului, complet în proporţie de 60% (din care craniul este complet în proporţie de 70%) i-a atras pe cei 11 ofertanţi înscrişi, care au ridicat miza la 5,5 milioane de euro (fără taxe), sub supervizarea licitatorului, Alexandre Giquello.



"Este un preţ remarcabil", a spus el după vânzare.

Scheletul a fost conservat în nămol

Triceratops a trăit în Laramidia, o insulă-continent dispărută în prezent şi care se întindea din actuala Alaska până în Mexic. Moartea lui într-o câmpie inundabilă, probabil după o luptă, aşa cum indică o rană în apropierea craniului, a permis conservarea scheletului în nămol, un sediment cu activitate biologică redusă.



În octombrie 2020, un rar schelet de Alozaur, unul dintre cei mai vechi dinozauri, considerat "bunicul" redutabilului T-Rex, a fost adjudecat la Paris de un cumpărător anonim cu un preţ de peste 3 milioane de euro (taxe incluse), depăşind de două ori pragul superior al intervalului de preţ estimat de specialişti.



Cu câteva săptămâni mai devreme, la New York, scheletul unui T-Rex de 67 de milioane de ani a fost vândut cu 31,8 milioane de dolari, pulverizând precedentele recorduri de sume plătite pentru schelete de dinozauri, în contextul în care preţul său estimativ fusese fixat între 6 milioane şi 8 milioane de dolari.



În 2020, totuşi, mai multe schelete de dinozauri propuse spre vânzare la Paris nu şi-au găsit cumpărători, după ce preţurile lor de rezervă nu au fost atinse.