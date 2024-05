Xi Jinping a aterizat la Paris. După Franța, liderul Chinei va vizita Serbia și Ungaria

Revenind în Europa pentru prima dată din 2019, numărul unu al superputerii asiatice şi-a organizat turneul astfel încât să reflecte un echilibru diplomatic: după vizita de stat în Franţa, care îi cere de un an de zile să-şi folosească influenţa pentru a aduce Rusia la realitate, el va vizita Serbia şi Ungaria, două ţări care au rămas apropiate de Moscova.



Luni, Xi Jinping, care a venit să sărbătorească 60 de ani de relaţii diplomatice franco-chineze, va avea o serie de întrevederi cu Emmanuel Macron, care a avut în prealabil discuţii cu cancelarul german Olaf Scholz.



În cursul dimineţii, Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, se va alătura duo-ului franco-chinez la Palatul Elysee pentru o sesiune menită să abordeze chestiuni comerciale.



Şi acestea sunt multe, scrie France Presse. Ameninţată că va fi prinsă la mijloc între economia americană şi cea chineză, care beneficiază de un ajutor masiv din partea autorităţilor publice, Uniunea Europeană şi-a intensificat în ultimele luni anchetele privind subvenţiile acordate de statul chinez în mai multe sectoare industriale, în special în domeniul vehiculelor electrice, acuzate de falsă concurenţă.



Într-un interviu acordat duminică publicaţiei La Tribune, Emmanuel Macron a recunoscut că europenii "nu sunt unanimi" în privinţa strategiei de adoptat, deoarece, a spus el, "unii actori încă văd China în esenţă ca pe o piaţă de desfacere", în timp ce aceasta "exportă masiv în Europa".



El pledează pentru "o mai bună protejare a securităţii noastre naţionale", "a fi mult mai realişti în apărarea intereselor noastre" şi "a obţine reciprocitate".



La Beijing, aceste măsuri, care sunt considerate "protecţioniste", nu sunt bine primite. Autorităţile chineze au lansat propria lor anchetă antisubvenţie, vizând în principal cognacul francez, împotriva căreia preşedintele francez intenţionează să se pronunţe.



Deşi în acest moment nu a fost anunţat niciun contract de anvergură, discuţiile privind investiţiile au fost în desfăşurare până la final. Un forum economic franco-chinez este, de asemenea, programat pentru luni la Theâtre Marigny.



Luni după-amiază, după o primire cu mare fast la Invalides şi înainte de un banchet la Palatul Elysee, Emmanuel Macron şi Xi Jinping se vor întâlni din nou tete-a-tete pentru cea mai politică parte a vizitei, apoi se vor adresa presei.



Liderul francez intenţionează să le ceară chinezilor să susţină "armistiţiul olimpic" pentru "toate" conflictele cu ocazia Jocurilor de la Paris din această vară.



Cel puţin, Parisul vrea să se asigure că Beijingul, principalul aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, nu sprijină în mod clar efortul său de război împotriva Kievului. Sau chiar să-l încurajeze să folosească pârghiile pe care le are asupra Moscovei pentru a contribui la o rezolvare a acestui conflict, potrivit Elysee.



Emmanuel Macron a transmis acelaşi mesaj în urmă cu un an în timpul propriei sale vizite de stat în China, cu rezultate modeste.



În opinia lui Marc Julienne, cercetător la Institutul Francez de Relaţii Internaţionale, "această abordare relevă o lipsă de înţelegere a intereselor şi strategiei Beijingului", care doreşte "să păstreze distanţa faţă de conflict" şi nu intenţionează "să se implice mai mult, nici în direcţia europenilor, nici în ceea ce priveşte sprijinul militar acordat Rusiei".



Cu toate acestea, preşedintele francez va încerca să aprofundeze subiectul marţi, când cei doi oameni de stat şi soţiile lor vor face o excursie mai personală în Pirinei. Scopul acestui prânz în pasul Tourmalet, unde îşi petrecea vacanţele cu bunica sa în copilărie, este de natură diplomatică: să se detaşeze de protocolul impus pentru a stabili un dialog mai direct, în special cu privire la Ucraina.



În ceea ce priveşte problema spinoasă a drepturilor omului, Macron a declarat că preferă să vorbească despre "dezacorduri" mai degrabă "în spatele uşilor închise". Parisul nu a mai ţinut nici să prezinte ca o prioritate dosarul Taiwan, care se află în centrul tensiunilor puternice dintre SUA şi China.



Câteva sute de activişti tibetani s-au adunat duminică în Place de la Republique din Paris pentru a denunţa China drept "prădător" şi "regim colonial". Nu totalitarismului chinezesc, scria pe un banner.



De miercuri până vineri, Xi Jinping se va deplasa în Serbia şi Ungaria.

