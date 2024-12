Celebritatea unui actor a dus la arestarea sa. Proiecția celui mai recent film s-a lăsat cu o busculadă în care o femeie a murit

Allu Arjun, un celebru actor indian, a fost arestat vineri după moartea unei femei într-o busculadă provocată de fani la proiecția unuia dintre filmele sale, potrivit poliției și mass-media locale, informează AFP.



Potrivit sursei menționate, mulțimi imense s-au adunat la începutul lunii decembrie la un cinematograf din orașul Hyderabad, în sudul țării, pentru a-l vedea pe Allu Arjun sosind la proiecția filmului ”Pushpa 2: The Rule”.



Actorul, în vârstă de 42 de ani, a fost arestat sub suspiciunea a trei infracțiuni, printre care vătămare intenționată cu arme sau mijloace periculoase, a declarat un polițist pentru AFP, sub rezerva anonimatului, deoarece nu este autorizat să vorbească cu presa. Polițistul a precizat că alte șapte persoane au fost deja arestate în acest caz.



Un filmuleț distribuit pe rețeaua socială X și difuzat de postul TV9 îl arată pe actor ținând în mâini o ceașcă de cafea în timp ce vorbește cu polițiștii sosiți la domiciliul său pentru a-l reține.

Actor #AlluArjun arrested days after a woman was killed in a stampede at a 'Pushpa 2' screening in Hyderabad. But what's his fault? Isn't crowd control the police's responsibility? pic.twitter.com/bZoPa0LIdh

Victima busculadei din 4 decembrie este o femeie de circa 30 de ani, care asista la proiecție împreună cu fiul său, de asemenea, grav rănit.



Familia femeii a depus o plângere împotriva lui Allu Arjun, a celor responsabili pentru siguranța sa, precum și împotriva conducerii cinematografului, a relatat India Today.



La două zile după incident, Allu Arjun s-a declarat ”profund bulversat” de ceea ce s-a întâmplat.



”Respectând timpul de care au nevoie pentru a-și plânge pierderea, mă angajez să le ofer tot sprijinul posibil pentru a-i ajuta să treacă prin această perioadă dificilă”, a scris el pe X.

Deeply heartbroken by the tragic incident at Sandhya Theatre. My heartfelt condolences go out to the grieving family during this unimaginably difficult time. I want to assure them they are not alone in this pain and will meet the family personally. While respecting their need for… pic.twitter.com/g3CSQftucz