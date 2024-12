Decizia Slovaciei privind livrările de gaze rusești şi tranzitul via Ucraina

Vezi și - Stare de urgență în Republica Moldova. Risc major



Prin urmare, va purta negocieri pentru a se asigura că va primi în continuare gaze ruseşti, după expirarea actualului contract de tranzit via Ucraina, au anunţat vineri oficiali guvernamentali, transmite Reuters.

La finele acestui an, expiră un acord de tranzit semnat în urmă cu cinci ani de Moscova şi Kiev, privind exporturile de gaze ruseşti spre Europa via Ucraina. Rusia şi-a exprimat disponibilitatea de a continua aprovizionarea cu gaze via Ucraina, în pofida războiului, în timp ce Kievul a refuzat să se angajeze în discuţii cu Moscova în privinţa exporturilor de gaze.

Contract pe termen lung cu Gazprom





Slovacia are contract pe termen lung cu Gazprom şi vrea să menţină importurile de gaze ruseşti prin Ucraina.



"Vom asista în următoarele zile, chiar şi în timpul sărbătorilor de Crăciun, la negocieri extinse extraordinare, la diverse niveluri, şi în diverse ţări", a anunţat premierul slovac Robert Fico la o conferinţă de presă. Acesta a declarat că vrea să asigure continuarea livrărilor estice pentru a evita plăţi mai ridicate la taxele de tranzit pentru gazele din alte surse.



"Nu vedem niciun motiv să plătim mai mult decât este necesar pentru gaze din motive geopolitice. Cred că şi dacă există deficit de aprovizionare pe termen scurt din est, avem stocuri suficiente, şi vom găsi o soluţie comună pentru diverse state membre UE şi menţinem tranzitul de gaze prin teritoriul slovac şi de asemenea tranzitul de gaze prin teritoriul ucrainean", a afirmat premierul slovac.

Scheme alternative, fără rezultat





Site-ul de ştiri www.dennikn.sk. a prezentat o declaraţie a ministrului Economiei, Denisa Sakova, care a spus că discuţiile vor include Comisia Europeană, Ucraina şi state membre UE. Oficialii slovaci au căutat scheme alternative pentru tranzitul de gaze prin teritoriul ucrainean, care nu ar necesita un acord direct între Kiev şi Moscova, dar nu s-a ajuns la nicio înţelegere, conform Agerpres.

