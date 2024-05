Mii de maghiari au protestat contra lui Viktor Orban într-un fief partidului de guvernământ (Reuters) / Video

Peter Magyar, un fost membru al guvernului considerat de unii analiști ca fiind numărul unu ca ameninţare serioasă din ultimii ani la adresa lui Viktor Orban, a organizat mitingul de protest la care au participat aproximativ 10.000 de oameni în Debreţin, oraș din estul ţării, un bastion al partidului de guvernământ Fidesz.

Candidaţii Fidesz au câştigat oraşul încă de la sfârşitul anilor 1990. La ultimele alegeri, partidul de guvernământ a obţinut aproximativ 60 % din voturi, în timp ce partidele din opoziţie au obţinut doar aproximativ o treime din voturi.

Video

I’ve asked challenger of @PM_ViktorOrban for @dwnews if he sees the chance of snap elections in #Hungary. Peter Magyar says „I will not decide this, it depends on the results of June 9th and which consequences are drawn by Fidesz. I‘d do that if I were them but luckily I am not.” pic.twitter.com/Msb5BNHylP