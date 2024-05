Klopp a câștigat un milion de urmăritori pe Instagram în câteva ore

Klopp a anunțat în ianuarie că va pleca de la Liverpool la sfârșitul sezonului, iar ultimele luni au fost pregătite pentru meciul său de adio de pe Anfield, duminică, împotriva lui Wolverhampton Wanderers.

În 2020, Klopp a declarat că nu a înțeles niciodată rețelele de socializare, spunând că este prea bătrân pentru ele, dar acum, la 56 de ani, are un cont verificat pe Instagram - "Kloppo", potrivit Reuters.

Descrierea profilului său include cuvintele "The Normal One", o poreclă pe care și-a dat-o singur când a fost întrebat în 2015 dacă ar putea deveni un "Special One" la Liverpool.

"Să părăsesc acest loc incredibil este greu, dar vreau să rămân în contact cu voi", a spus Klopp în prima sa postare, în care a reflectat asupra moștenirii sale la Liverpool. "Și chiar dacă nu sunt un tip de social media, oamenii mi-au spus că social media ajută la asta. Așa că, iată-ne. Ne mai vedem!"

Klopp părăsește Liverpool după aproape 500 de meciuri la conducere și după ce i-a condus la trofee, inclusiv primul titlu în Premier League, Liga Campionilor și Cupa Angliei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News