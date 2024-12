Femeile din Iran, amenințate cu pedeapsa capitală și închisoare în baza noilor legi privind moralitatea.

Femeile din Iran riscă pedepse severe, inclusiv condamnări la moarte și până la 15 ani de închisoare, pentru sfidarea noilor legi referitoare la moralitate, care urmează să intre în vigoare în această săptămână, informează The Guardian.

Noile reglementări, menite să promoveze „cultura castității și a hijabului”, au fost adoptate la începutul lunii și prevăd sancțiuni drastice pentru încălcarea normelor vestimentare. Persoanele care promovează „nuditatea, indecența, nepurtarea vălului sau îmbrăcămintea necorespunzătoare” pot fi amendate cu până la 12.500 de lire sterline, biciuite sau condamnate la pedepse cu închisoarea între cinci și 15 ani, dacă sunt recidiviste.

Potrivit articolului 37 din lege, cei care transmit mesaje de „indecență” către entități străine, inclusiv mass-media internațională sau organizații civile, pot primi până la 10 ani de închisoare și amenzi substanțiale.

Mai grav, articolul 296 din Codul Penal Islamic al Iranului prevede că persoanele acuzate de „corupție pe Pământ” riscă pedeapsa capitală. Amnesty International avertizează că această prevedere poate fi aplicată femeilor și fetelor care trimit videoclipuri fără hijab către mass-media internațională sau se implică în activism pașnic.

Grupul pentru drepturile omului subliniază că legea încurajează represiunile violente asupra femeilor. Mai mult, aceasta permite cetățenilor să-și exercite „datoria religioasă” prin impunerea hijabului obligatoriu, oferindu-le imunitate legală. În schimb, cei care intervin pentru a proteja femeile de hărțuire sau arestare riscă pedepse severe.

Sancțiunile vizează și companiile, instituțiile de învățământ, mass-media și șoferii de taxi care nu raportează „nepurtarea hijabului”.

O tânără iraniană de 23 de ani, participantă la protestele „Femeie, viață, libertate” din 2022, a declarat pentru The Guardian: „Suntem hărțuite, arestate, amendate, iar mașinile ne sunt confiscate. Am primit mai multe SMS-uri cu amenzi pentru că am condus fără hijab. Oricum, au ucis-o deja pe Mahsa [Amini] și, prin intrarea în vigoare a legii, nu fac decât să legalizeze uciderea”.

Jurnaliști, activiști și avocați specializați în drepturile omului condamnă noua legislație, susținând că aceasta contravine principiilor fundamentale.

Avocatul Saeid Dehghan, de la Parsi Law Collective, a explicat: „Aproape toate dispozițiile acestei legi contravin principiilor fundamentale, cum ar fi articolul 9 din Constituția iraniană, care interzice legislația ce subminează libertățile cetățenilor, chiar și în numele suveranității naționale. Cetățenii care se opun hijab-ului obligatoriu se confruntă cu pedepse extrem de disproporționate, cum ar fi închisoarea de lungă durată sau chiar execuția”.

Nazanin Afshin-Jam MacKay, apărătoare iraniană a drepturilor omului, a numit legislația „o campanie radicală de oprimare a femeilor”. „În ultimii 45 de ani, femeile au fost supuse amenzilor, închisorii și biciuirii pentru hijab necorespunzător, dar niciodată nu am văzut scrisă în lege posibilitatea unui decret de executare pentru o astfel de infracțiune”, a spus aceasta.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, s-a pronunțat împotriva legii, avertizând că aplicarea sa va genera nemulțumiri sociale.

Noile reglementări vin la doi ani după protestele declanșate de moartea în arest a lui Mahsa Amini, o tânără kurdă de 22 de ani, arestată pentru că nu purta hijab-ul conform normelor. Femeile iraniene continuă să sfideze codul vestimentar strict, iar în ultima lună un videoclip cu o studentă care se dezbracă în semn de protest a devenit viral.

Autoritățile au anunțat înființarea unor „clinici hijab” pentru a „trata” femeile care nu respectă legea, o măsură ce a stârnit indignare suplimentară.

Sub anonimat, alte femei din Iran au relatat că noile legi intensifică presiunile și atacurile asupra libertății lor de a alege. Activistele cer sprijin internațional pentru a combate această nouă etapă a represiunii de gen.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News