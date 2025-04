România primește un sistem Patriot din SUA, după donația făcută Ucrainei. Ciolacu: Culmea, ne vine un model nou

Statul român urmează să intre în posesia unui model nou al sistemului american de rachete Patriot, ca urmare a deciziei de a dona unul dintre aceste sisteme Ucrainei. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri că procesul de achiziție este deja finalizat, fiind efectuată și plata necesară.

Întrebat despre eventualele modificări apărute în contextul schimbărilor de la Washington și al poziției tot mai rezervate a noii administrații față de sprijinul pentru Kiev, șeful Guvernului a oferit asigurări că lucrurile au fost deja rezolvate din timp: "Am contractat, am și strâns banii. Avem toți banii, am primit banii, deja am făcut plata. Culmea, ne vine un model nou!"

Gestul României de a trimite în Ucraina un sistem Patriot s-a petrecut în septembrie 2024, într-un moment de intensificare a cooperării militare regionale.

La rândul său, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a confirmat într-un interviu acordat agenției Agerpres în luna ianuarie că semnarea contractului pentru sistemul care va înlocui echipamentul donat este în discuții. Potrivit acestuia, SUA au decis să furnizeze României trei sisteme Patriot, conform planului deja stabilit, iar în cazul echipamentului cedat către Ucraina – estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari – România nu va suporta întreaga cheltuială.

"Guvernul american a luat decizia să aprobe livrarea către România a trei sisteme Patriot, care erau în program. În plus față de aceste trei sisteme, în ceea ce privește acest sistem pe care l-am donat, care are o valoare de aproximativ 300 de milioane... deja, parteneri din trei state membre NATO au contribuit din punct de vedere financiar, România urmând să plătească doar transportul și probabil TVA pentru acest echipament", spunea ministrul, potrivit Agerpres.

Ce sunt sistemele Patriot

Patriot sau Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, este un sistem de apărare aeriană cu rază lungă, conceput pentru a contracara amenințări precum rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, rachetele balistice și alte amenințări aeriene avansate.



Este echipat cu un sistem de ghidare a rachetei și poate primi comenzi de corecție la mijlocul cursei pentru lovituri mai precise.



Cea mai avansată versiune, Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3), are o rază de cuplare maximă de 150 de kilometri și o rază de acțiune a radarului de căutare de 170 de kilometri.

Sistemul s-a dovedit eficient în Ucraina, interceptând cu succes o gamă largă de armament rusesc, inclusiv avioane de luptă Su-34 și rachete hipersonice Kinzhal.



„Patriot este fundamentul apărării aeriene pentru 19 țări, iar sistemul continuă să-și demonstreze eficacitatea împotriva amenințărilor aeriene avansate și a atacurilor masive de raid complexe”, a declarat RTX. Citește toată știrea aici!

