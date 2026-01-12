€ 5.0887
Aproape 100 de zboruri, anulate pe un mare aeroport din Europa. Perturbări majore din cauza zăpezii și a poleiului
Data actualizării: 12:15 12 Ian 2026 | Data publicării: 10:38 12 Ian 2026

Aproape 100 de zboruri, anulate pe un mare aeroport din Europa. Perturbări majore din cauza zăpezii și a poleiului
Autor: Andrei Itu

aeroport pexels-joshsorenson-1716825 Foto pexels-joshsorenson-1716825 / Aeroport

Un Aeroport Internaţional din Europa a anulat 98 de zboruri, luni dimineața, din cauza vremii nefavorabile.

 

Ninsorile şi condiţiile de polei au perturbat operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Frankfurt, unde au fost anulate zeci de zboruri, a anunţat operatorul aeroportuar Fraport, citat de agenţia DPA.

Dintre cele 1.052 de zboruri programate pentru luni, 98 au fost anulate dimineaţa devreme, a spus pentru DPA o purtătoare de cuvânt a Fraport, menționând că numărul zborurilor anulate ar putea creşte.

"Operaţiuni tensionate de iarnă" pe Aeroportul Internațional din Frankfurt

Aeroportul a început ziua de luni în condiţii descrise ca fiind "operaţiuni tensionate de iarnă", avertizând cu privire la perturbări semnificative.

Echipele de intervenţii pe timp de iarnă au fost desfăşurate pe tot aeroportul, inclusiv pe piste şi căi de rulare, în timp ce 34 de vehicule de degivrare erau în funcţiune în zonele de parcare a aeronavelor.

Vezi și - Anulare zbor, aeroport paralizat: Cazul Atena - București, când și cum pasagerii primesc compensații. Documentele pe care să le păstrezi

Recomandări pentru pasageri

Pasagerii au fost sfătuiţi să verifice starea zborurilor lor înainte de a merge spre aeroport şi să aloce timp suplimentar pentru călătorie, în contextul condiţiilor meteorologice.

De asemenea, călătorii au fost sfătuiţi să ajungă la terminal cu cel puţin trei ore înainte de decolare.

Serviciul naţional de meteorologie al Germaniei, DWD, a anunțat mai  multe avertizări de polei valabile pentru anumite zone ale landului Hessa, unde este situat Aeroportul Internaţional Frankfurt, scrie Agerpres.

Vezi și - Zboruri anulate sau întârziate. Când primesc pasagerii compensaţii?

Aeroport Frankfurt
zboruri anulate
