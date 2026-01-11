Anulare zbor, aeroport paralizat: Cazul Atena - București, când și cum pasagerii primesc compensații. Documentele pe care să le păstrezi

Drepturile pasagerilor cu privire la un zbor anulat sau întârziat au termen de prescripție de 3 ani de la data zborului, atrage atenția Ramona Colea, CEO FlightClaim. Dacă au trecut 3 ani, în ciuda solicitărilor către companiile aeriene, dacă nu se primește un răspuns, o soluționare, drepturile se pierd.

Ramona Colea, CEO FlightClaim, le transmite pasagerilor de avion să păstreze toate ”bonurile, facturile, chitanțe referitoare la cazare, masă și transport- taxi sau ce cheltuieli au mai avut”. De asemenea, aceasta afirmă că pasagerii nu-și cunosc foarte bine drepturile: ”Pasagerii nu-și cunosc foarte bine drepturile, e bine ca ei să ajungă la destinație acasă, să-și pună documentele în ordine și abia apoi să-și solicite drepturile”.

Pasagerii de avion primesc despăgubiri când un aeroport este paralizat de o problemă generală? Cazul Atena - București

Aceasta s-a referit la un caz concret, petrecut duminică, 4 ianuarie, pe aeroportul din Atena: a picat sistemul de comunicații aeriene, s-au anulat foarte multe zboruri. Au fost afectați inclusiv pasagerii pentru cursa Atena - București. Aceștia au făcut check-in, au lăsat băgajul de cală, deși se știa anterior că sistemul de comunicații este căzut. Totuși, le-a fost preluat bagajul de cală, ca ulterior să afle că zborul este anulat. Pasagerii au stat chiar și 12 ore la o coadă imensă, în aeroportul din Atena, pentru a găsi o soluție pentru ei. De asemenea, a durat extrem de mult să fie recuperate bagajele date către cală.

O noapte de cazare, de la ora 06:00. După 12 ore de așteptare

După cele 12 ore de așteptare, pasagerii au primit cazare într-un hotel, iar drumul - taxiul - către această locație, a fost achitată de ei. Problema a fost că au primit gratuit o singură noapte de cazare, dar zborul către România urma să fie peste 2 zile. ”Totul s-a întâmplat duminică, au primit o noapte de cazare de duminică spre luni - dar unde au ajuns abia la 6 dimineața, iar zborul era programat pentru marți dimineață”. După lungi discuții, pasagerii au obținut și a doua noapte de cazare gratuită. Întrebarea care se pune este dacă pasagerii sunt eligibili pentru compensație când zborul este anulat din cauza unei probleme generale, cum este în acest caz.

Se oferă compensații când un întreg aeroport este paralizat de o problemă externă companiilor aeriene?

”Au fost toate companiile aeriene afectate de sistemul de control al traficului aerian? Da, au fost afectate toate, ceea ce înseamnă că a fost vorba despre o circumstanță extraordinară și că eligibilitatea compensațiilor - sumele de 250 de euro, 400 de euro, 600 de euro, aplicabile tuturor zborurilor cu plecare din UE sau cu aterizare în UE, atâta vreme cât este operat zborul de o companie înregistrată în UE, nu face obiectul solicitărilor. Dar achitarea costurilor generate de aceste situații intră în responsabilitatea companiilor aeriene” explică Ramona Colea. Aceasta spune că au fost contactați de către pasageri care nu primiseră o notificare, dar dacă erau informați despre situație, din alte surse. Ea a punctat că pasagerul, până nu primește o notificare scrisă, trebuie să se prezinte la aeroport ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Ce trebuie să păstrați pentru a fi compensați. Nu doar biletele de avion sau extrasul de cont!

”De multe ori, noi primim doar desfășurătorul contului bancar, ceea ce nu justifică decontarea de către compania aeriană. Extrasele de cont trebuie să fie dovedite cu chitanțe, facturi aferente ale serviciului achiziționat. Inițial, compania aeriană, sigur, va face o rezervare pentru o singură noapte de hotel. În multe contracte cu termene și condiții se face referire doar la prima noapte de cazare cu mențiunea că zborul ar trebui reluat imediat ce această circumstanță extraordinară se sfârșește. Companiile aeriene vor face noua rezervare pentru pasageri cu ocazia primului zbor disponibil. Atunci, sigur, apar mai multe nopți de cazare necesare, în timp ce zborul ar trebui preluat imediat ce problema cu sistemul picat s-a rezolvat. De aceea, apar aceste neconcordanțe” a spus Ramona Colea, la DCNews și DCNewsTV.

