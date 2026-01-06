€ 5.0905
Subcategorii în Stiri

Zboruri anulate și rerutate pe un mare aeroport din România
Data publicării: 13:15 06 Ian 2026

Zboruri anulate și rerutate pe un mare aeroport din România
Autor: Ioan-Radu Gava

aeroport- pixabay Foto: Pixabay / aeroport
 

Mai multe zboruri au fost anulate și rerutate, marți, pe Aeroportul Internațional Iași.

Aeroportul Internațional Iași transmite o informare către cetățeni prin care anunță că mai multe zboruri au fost anulate sau rerutate.

„Stimați pasageri,

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a ceții dense care a redus vizibilitatea pe Aeroportul Iași sub pragul de siguranță, programul de zbor a suferit cateva modificări:

CITEȘTE ȘI               -               Haos pe aeroporturile din Grecia: Zboruri suspendate și avioane redirecționate

Sosiri

  • BUCURESTI (OTP) 09:00 RO701 - anulat
  • LARNACA 10:50 W43694  - rerutat la Suceava
  • BERGAMO  11:25 W43672 - rerutat la Suceava

Plecări

  • BUCURESTI (OTP) 09:25 RO702 - anulat
  • EINDHOVEN 11:55 W43659  - estimare 14:00
  • BRUXELLES (CRL)  12:10 W43661 - estimare 14:00

Reamintim că decizia de a anula sau de a reruta o cursă aparține exclusiv operatorului aerian, acesta având obligația de a informa direct pasagerii afectați, precum și aeroportul.

În situația zborurilor deviate, pasagerii debarcați pe aeroportul de rezervă vor fi preluați cu autocare puse la dispoziție de către companiile aeriene și transportați la destinația finală.

Recomandăm celor care au programate zboruri în urmatoarele ore să mențină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru actualizări în timp real.

Prioritatea noastră rămâne siguranța pasagerilor și a echipajelor de zbor!“, transmite Aeroportul Internațional Iași.

zboruri
iasi
avioane
Aeroport Iasi
