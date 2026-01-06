Zboruri anulate și rerutate pe un mare aeroport din România

Aeroportul Internațional Iași transmite o informare către cetățeni prin care anunță că mai multe zboruri au fost anulate sau rerutate.

„Stimați pasageri,

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a ceții dense care a redus vizibilitatea pe Aeroportul Iași sub pragul de siguranță, programul de zbor a suferit cateva modificări:

Sosiri

BUCURESTI (OTP) 09:00 RO701 - anulat

LARNACA 10:50 W43694 - rerutat la Suceava

BERGAMO 11:25 W43672 - rerutat la Suceava

Plecări

BUCURESTI (OTP) 09:25 RO702 - anulat

EINDHOVEN 11:55 W43659 - estimare 14:00

BRUXELLES (CRL) 12:10 W43661 - estimare 14:00

Reamintim că decizia de a anula sau de a reruta o cursă aparține exclusiv operatorului aerian, acesta având obligația de a informa direct pasagerii afectați, precum și aeroportul.

În situația zborurilor deviate, pasagerii debarcați pe aeroportul de rezervă vor fi preluați cu autocare puse la dispoziție de către companiile aeriene și transportați la destinația finală.

Recomandăm celor care au programate zboruri în urmatoarele ore să mențină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru actualizări în timp real.

Prioritatea noastră rămâne siguranța pasagerilor și a echipajelor de zbor!“, transmite Aeroportul Internațional Iași.