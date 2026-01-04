€ 5.0985
DCNews Stiri Haos pe aeroporturile din Grecia: Zboruri suspendate și avioane redirecționate
Data publicării: 14:31 04 Ian 2026

Haos pe aeroporturile din Grecia: Zboruri suspendate și avioane redirecționate
Autor: Elena Aurel

avion_54015100 Aeroporturile din Grecia au suspendat zborurile: Sursa foto: https://www.freepik.com/, @yaroslav-astakhov-
 

Aeroporturile din Grecia au suspendat zborurile din cauza unor probleme la frecvențele radio.

Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile şi plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvenţele radio, au anunţat televiziunea de stat greacă şi autoritatea aviatică a ţării, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

"Unele zboruri care utilizează Regiunea de Informaţii Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sunt asigurate, dar au fost impuse restricţii asupra operaţiunilor aeroportuare din motive de securitate", a declarat autoritatea aviaţiei civile din Grecia, afirmând că investighează cauzele.

Sistemele de urmărire a zborurilor au arătat că spaţiul aerian elen era în mare parte pustiu. Postul public de televiziune ERT a anunţat că sosirile şi plecările au fost suspendate la ora locală 09:00 (07:00 GMT), transmiţând de la terminalul de plecări al aeroportului Eleftherios Venizelos din Atena, aglomerat de călători.

Zborurile au fost redirecţionate către ţările vecine, a comunicat postul de televiziune citat.

În Israel, un purtător de cuvânt al Autorităţii aeroporturilor a declarat că spaţiul aerian grec a fost închis până la ora 16:00, ora locală, sfătuind călătorii să se aştepte la întârzieri la sosiri şi plecări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

grecia
aeroport
spatiu aerian
blocaj
Comentarii

