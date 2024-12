Zborurile de pe Aeroportul din Iași, anulate din cauza ceții. Pasager, pentru DCNews: O pățesc a treia oară luna aceasta! Mi-a trecut cheful de călătorit

Nou blocaj pe Aeroportul din Iași din cauza vremii. Sute de călători din țară, dar și din Republica Moldova, care așteptau să plece luni spre destinații din Europa, s-au trezit cu planurile date peste cap, chiar înainte de Revelion.

Ceața densă a afectat în total 12 zboruri. Cinci curse care ar fi trebuit să decoleze de pe Aeroportul Iași cu destinația Londra, Veneția, Liverpool, Bologna, dar și un zbor spre Otopeni, au fost anulate.

Și asta nu este tot. Au fost din nou probleme și cu aterizările. Șapte curse programate să aterizeze la Iași au fost redirecţionate pe Aeroportul din Suceava. Așa se face că oameni care veneau din Dortmund, Memmingen, Basel, Roma, Dublin, Barcelona, dar și de pe Aeroportul din Otopeni, după orele obositoare de zbor, au fost transportați cu autocarele la Iași.

Deși Aeroportul Iași este dotat cu sistem de navigare pe ceață, aseară vizibilitatea era prea scăzută ca avioanele să poată ateriza în condiții de siguranță deplină. Situația se repetă după ce acum 10 zile ieșenii s-au confruntat fix cu aceeași problemă, tot din cauza ceții dense.

Cititoare DC NEWS: Mi-a trecut cheful de călătorit

Acum, mulți dintre cei care s-au trezit cu zborurile anulate au renunțat să mai plece, însă unii și-au reprogramat călătoria. Este și cazul Mariei, o cititoare DC NEWS care trebuia să se întoarcă din Londra la Iași pentru a petrece Revelionul acasă, dar nu a mai putut. Maria trece prin această situație a treia oară luna aceasta. Ea trebuia să plece spre Londra în data de 19 decembrie, la ora 19:30, dar și atunci s-a trezit cu zborul anulat din cauza ceții. Și-a reprogramat zborul pentru dimineața zilei de 20 decembrie, dar și acel zbor a fost anulat. În cele din urmă a reușit să ajungă în Londra în data de 21 decembrie, atunci când zborul a putut fi efectuat. Acum, după ce a petrecut Crăciunul la rudele ei stabilite din Marea Britanie, la întoarcere s-a trezit fix cu aceeași problemă.

"E a treia oară când o pățesc luna aceasta. Mi-a trecut cheful de călătorit. Vă povesteam atunci la plecare că am avut două zboruri anulate. Nu credeam că mai ajung în Marea Britanie de sărbători. În cele din urmă am reușit, dar a trebuit să îmi reprogramez multe lucruri pentru asta, mi-au dat programul peste cap. Aseară aveam zborul tot pe Aeroportul Iași. Trebuia să decolăm de pe Aeroportul Luton la ora 21:35, dar în jurul orei 17:00 am fost informată că zborul va avea întârziere de o oră. Nu m-am gândit că e din nou ceva grav și m-am pornit spre aeroport ca mai apoi să primesc un nou mesaj în care eram anunțată că noua oră de decolare este miezul nopții.

Atunci m-am prins că e serioasă treaba. Am intrat pe site-ul Aeroportului Iași și am văzut că avioanele nu mai decolau, cele care trebuiau să aterizeze erau redirecționate la Suceava. În jurul orei 19:20 (ora Angliei) am primit un nou mesaj în care eram anunțată că zborul a fost anulat. Ca să nu ajung să petrec Revelionul în aeroport sau avion l-am reprogramat pentru data de 2 decembrie. Sper ca măcar atunci să nu mai fie ceață. Nu înțeleg fenomenul, de unde atâta ceață densă? Nu îmi imaginam așa ceva. Intenționam să călătoresc și în luna ianuarie, dar mă voi gândi serios dacă o mai fac. Una e să pleci la rude și să ai unde să rămâi dacă e anulat un zbor și alta e să rămâi pe drumuri, fiind nevoit să îți cauți cazare", a spus Maria pentru DC NEWS.

