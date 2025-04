O ursoaică și trei pui vor fi alungați de autorități dintr-o unitate militară din Miercurea-Ciuc. Sfat pentru turiști

O acţiune de alungare a unei ursoiace cu pui din incita Brigăzii 61 Vânători de Munte "General Virgil Bădulescu" are loc marţi dimineaţa, aceasta fiind prima intervenţie înregistrată în zona municipiului Miercurea-Ciuc în acest an, potrivit Agerpres.

Viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Bela, a declarat că, potrivit informaţiilor de la faţa locului, este vorba de o ursoaică cu trei pui, pentru alungarea sa din incinta unităţii militare fiind constituită, potrivit legii, echipa de intervenţie.

„Chiar am avut primul apel (din acest an – n.red.) de la unitatea militară Brigada 61 General Virgil Bădulescu, din zona Subpădure. Suntem aici, cu echipa de jandarmi, şi facem turul incintei să vedem unde este ursoaica. Conform celor declarate de la armată, este vorba de o ursoaică cu trei pui, urme proaspete (…) am văzut mai multe şi încercăm să alungăm ursoaica cu trei pui afară din incinta armatei”, a declarat viceprimarul Bors Bela, pentru Agerpres.

Acesta a mai punctat faptul că asociaţia de vânători cu care municipalitatea are contract monitorizează, deja, zeci de urşi, aflaţi în pădurile din apropierea oraşului, dar până acum aceştia nu au venit foarte aproape de zonele locuite.

„Ca şi în anii trecuţi, monitorizăm zeci de uşi, de la zona Şumuleu până la zona Jigodin, dar şi în zona Cioboteni. (…) Urşii deja sunt, de luni bune, în mişcare. Deci, iarna a fost cam scurtă şi pentru urşi. Deocamdată, încă n-au intrat în oraş, dar cu siguranţă vom avea apeluri de intrare şi în oraş în anul acesta, fiindcă, cum am zis mai înainte, monitorizăm în zonă zeci de urşi (…).

Asta nu înseamnă că trebuie să stopăm plimbatul în pădure, dar dacă pot să dau un sfat, este bine dacă oamenii sunt în grup, şi, când se plimbă în pădure, să facă gălăgie, fiindcă de obicei ursul ocoleşte omul când simte prezenţa lui”, a mai declarat Bors Bela.

