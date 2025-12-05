Indemnizații de 27.000 lei net la Aeroporturi București. Adrian Negrescu: Un caz foarte clar de sfidare a ideii de austeritate bugetară

Economistul Adrian Negrescu critică dur decizia Ministerului Tranpsporturilor de a acorda indemnizații de 27.000 lei membrilor Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” și spune că aceasta reprezintă "un caz foarte clar de sfidarea a realității economice" din România.

"Indemnizațiile de 27.000 lei net aprobate pentru membrii Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” de către reprezentanții Ministerului Transporturilor reprezintă un caz foarte clar de sfidare a realității economice, a ideii de austeritate bugetară pe care dl. Bolojan ne-o propune. Justificările, lamentările dl. ministru Ciprian Șerban, cum că legea le permite creșterea veniturilor reprezintă încă o dovada a lipsei de autoritate a statului în astfel de situații.

Adrian Negrescu: În timp ce nouă ni se livrează austeritatea, în companiile statului se câștiga cele mai mari salarii din regiune

Paradoxal este faptul că Fondul Proprietatea, al doilea acționar al companiei a propus niste indemnizații mult mai mici, dar reprezentații Ministerului Transporturilor, care deține peste 80% din acțiuni, au votat majorarea la limita maxima a indemnizațiilor. „Trebuie să luăm în considerare faptul că este o societate care a încheiat anul 2024 cu un profit de 120 milioane de euro”, ne spune dl. Șerban.

Pe acest principiu, toate firmele monopoliste ale statului își pot crește salariile până la cer, profitând de poziția de forță și de lipsa de autoritate a statului roman. În mod normal, Bolojan ar trebui să ceară demisia ministrului Transporturilor pentru lipsă de autoritate, pentru acest gest de sfidare publică. În timp ce nouă ni se livrează austeritatea sub diverse forme, în companiile statului se câștiga cele mai mari salarii din regiune", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Propunerea formulată de Fondul Proprietatea - indemnizație de 11. 600 de lei, respinsă

Precizăm că reacția lui Adrian Negrescu vine după ce Ministerul Transporturilor a aprobat o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net n.r) pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Este important de menționat în acest context că de obicei, un consiliu de administrație se întrunește o dată pe lună.

Și Fondul Proprietatea, acționar minoritar în companie, a propus o indemnizație, în valoare de 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net n.r), însă solicitarea aceasta a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 2 decembrie.