€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Indemnizații de 27.000 lei net la Aeroporturi București. Adrian Negrescu: Un caz foarte clar de sfidare a ideii de austeritate bugetară
Data publicării: 11:24 05 Dec 2025

Indemnizații de 27.000 lei net la Aeroporturi București. Adrian Negrescu: Un caz foarte clar de sfidare a ideii de austeritate bugetară
Autor: Doinița Manic

bani indemnizații aeroporturi bucuresti Bani. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
 

Pe 2 decembrie 2025, Ministerul Transporturilor a aprobat acordarea unor noi indemnizații lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB), de 27.000 lei. Adrian Negrescu citică dur decizia.

Economistul Adrian Negrescu critică dur decizia Ministerului Tranpsporturilor de a acorda indemnizații de 27.000 lei membrilor Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” și spune că aceasta reprezintă "un caz foarte clar de sfidarea a realității economice" din România.

"Indemnizațiile de 27.000 lei net aprobate pentru membrii Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” de către reprezentanții Ministerului Transporturilor reprezintă un caz foarte clar de sfidare a realității economice, a ideii de austeritate bugetară pe care dl. Bolojan ne-o propune. Justificările, lamentările dl. ministru Ciprian Șerban, cum că legea le permite creșterea veniturilor reprezintă încă o dovada a lipsei de autoritate a statului în astfel de situații.

Adrian Negrescu: În timp ce nouă ni se livrează austeritatea, în companiile statului se câștiga cele mai mari salarii din regiune

Paradoxal este faptul că Fondul Proprietatea, al doilea acționar al companiei a propus niste indemnizații mult mai mici, dar reprezentații Ministerului Transporturilor, care deține peste 80% din acțiuni, au votat majorarea la limita maxima a indemnizațiilor. „Trebuie să luăm în considerare faptul că este o societate care a încheiat anul 2024 cu un profit de 120 milioane de euro”, ne spune dl. Șerban.

Pe acest principiu, toate firmele monopoliste ale statului își pot crește salariile până la cer, profitând de poziția de forță și de lipsa de autoritate a statului roman. În mod normal, Bolojan ar trebui să ceară demisia ministrului Transporturilor pentru lipsă de autoritate, pentru acest gest de sfidare publică. În timp ce nouă ni se livrează austeritatea sub diverse forme, în companiile statului se câștiga cele mai mari salarii din regiune", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Propunerea formulată de Fondul Proprietatea - indemnizație de 11. 600 de lei, respinsă

Precizăm că reacția lui Adrian Negrescu vine după ce Ministerul Transporturilor a aprobat o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net n.r) pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Este important de menționat în acest context că de obicei, un consiliu de administrație se întrunește o dată pe lună.

Și Fondul Proprietatea, acționar minoritar în companie, a propus o indemnizație, în valoare de 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net n.r), însă solicitarea aceasta a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 2 decembrie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
Un an de la anularea alegerilor prezidențiale din România. E.S. Zuckerman: Românii au avut curajul să-și salveze democrația
Publicat acum 1 ora si 4 minute
În aceste zile, Rusia decide pacea sau extinderea războiului în Europa, avertizează Viktor Orban: Decizia UE de care se delimitează
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Indemnizații de 27.000 lei net la Aeroporturi București. Adrian Negrescu: Un caz foarte clar de sfidare a ideii de austeritate bugetară
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Trump și-a limitat gesticulările în cea mai recentă apariție publică. Detaliul observat în timpul unei conferințe de presă
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Culoarea anului 2026: "Semnifică dorința noastră de a avea un nou început" - FOTO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 15 ore si 2 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 03 Dec 2025
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close