Stiri

Eroul tăcut al neurochirurgiei românești: Dr. Gobej, medicul care a pus țara înaintea de toate
Data publicării: 23:53 03 Dec 2025

Eroul tăcut al neurochirurgiei românești: Dr. Gobej, medicul care a pus țara înaintea de toate
Autor: Elena Aurel

dr ionut gobej Dr. Ionuț Gobej, medic primar neurochirurg. Sursă foto: Captură video Colegiul Medicilor din Municipiul București
 

Dr. Ionuț Gobej, medic primar neurochirurg, și-a construit o carieră impresionantă în Franța, însă a ales să se întoarcă în România pentru a aduce standarde internaționale în tratamentele pacienților români.

Dr. Ionuț Gobej este medic primar neurochirurg. După terminarea facultății de medicină a urmat rezidențiatul în Franța, iar după ani lungi de studiu și practică în străinătate, a decis să se întoarcă în țară pentru a oferi expertiza sa pacienților români. A fondat la Spitalul Colentina o secție de neurochirurgie pe care a condus-o aproximativ trei ani, iar mai apoi a pus bazele clinicii NeuroHope.

Motivația revenirii sale în țară a fost dorința de a trata pacienții cât mai bine, după ce și-a completat pregătirea profesională la standarde internaționale.

„Aș vrea să vă vorbesc despre motivele pentru care m-am întors în România.

Practic, proiectul meu profesional, când mi-am ales meseria de medic, a fost să tratez cât de bine posibil pacienții cu care voi intra în contact. Pentru asta am ajuns la concluzia că am nevoie de o educație cât mai aproape de standardele momentului. În acest traseu, am început, bineînțeles, cu facultatea pe care am terminat-o în cadrul Universității de Medicină din București.

VEZI ȘI: Surpriză în lumea cărții: Prof. Mariana Badea primește recunoașterea pe care o merita de 26 de ani - interviu

Rezidențiatul l-am început tot în România, unde am rămas aproximativ un an și jumătate. Apoi am continuat formarea profesională în Franța, timp de cinci ani și jumătate, în mai multe centre universitare, adică în Marsilia, Lyon și Paris.

În Paris am stat cel mai mult, aproximativ trei ani și jumătate, după care am ales să mă întorc în România și să pun în practică ceea ce am învățat, având tot timpul în minte obiectivul de a trata pacienții cât mai bine posibil”, a spus dr. Ionuț Gobej. 

Revenirea în România i-a adus recunoaștere profesională

Dr. Ionuț Gobej a povestit că a colaborat cu colegul său, dr. Dorin Bică, pentru a realiza proiectele Colentina și NeuroHope, care există și astăzi și care oferă pacienților tratamente conforme cu standardele actuale.

De asemenea, acesta a explicat că revenirea în România i-a adus recunoaștere profesională și satisfacția de a lucra alături de oameni importanți în sistemul medical românesc.

„Am făcut o echipă cu colegul meu, Dorin Bică, și împreună am reușit să realizăm câteva proiecte pentru care suntem bucuroși: proiectul Colentina și apoi proiectul NeuroHope. Ambele proiecte există și astăzi. Practic, încercăm ca toți pacienții noștri să beneficieze de cele mai bune tratamente, aliniate standardului momentului.

VEZI ȘI: „Dacă se rupe barajul, tăiați-mi mâna dreaptă”. Cine a fost inginerul care și-a pus viața în proiectele României

Un alt lucru foarte important pentru care mă bucur că m-am întors în România este că, înainte să ajung aici, la Colegiul Medicilor din București, nu știam exact cum se va derula acest eveniment.

Am urcat aici, la etaj, cu toată lumea și am fost invitat la această masă alături de niște oameni validați de societatea medicală, ceea ce, pentru mine, înseamnă mult.

Acesta poate să fie un motiv important pentru care cineva să se întoarcă în România, este o dovadă că încercând să faci cât mai multe pentru pacienții tăi, fără a avea alte obiective, când îți începi meseria și o continui, poți să ajungi să ai și recunoaștere profesională și să te bucuri de ea, fiind alături de oameni care contează atunci când vine vorba de decizii importante în sistemul medical românesc”, a spus dr. Ionuț Gobej. 

Video:

Dr. Ionuț Gobej
neurochirurgie
colegiul medicilor stomatologi romania
