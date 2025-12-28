Netanyahu, așteptat luni în SUA pentru discuții cu Trump despre Iran și armistițiul din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat luni în Statele Unite, unde se va întâlni cu marele său aliat, preşedintele american Donald Trump, în cadrul unei vizite care se va concentra pe mai multe probleme majore, de la programul nuclear al Iranului până la viitorul fragilului armistiţiu din Gaza, informează duminică EFE şi AFP.

Aceasta va fi a cincea întâlnire dintre cei doi înalţi oficiali în Statele Unite de când Trump a revenit la Casa Albă, acum aproape un an.

Netanyahu, care, potrivit presei israeliene, nu călătoreşte cu jurnalişti, va discuta cu Trump la reşedinţa republicanului din Mar-a-Lago, din Palm Beach, în Florida.

Alte puncte pe ordinea de zi a întrevederii de luni sunt, potrivit cotidianului israelian Yedioth Ahronoth, situaţia din Siria şi Hezbollah-ul libanez.

Reuniunea are loc în contextul în care Washingtonul şi mediatorii regionali încearcă să accelereze ritmul lansării celei de-a doua faze a armistiţiului, în vigoare din octombrie, între Israel şi gruparea palestiniană Hamas din Fâşia Gaza.

A doua fază a planului de pace al lui Trump, care ar putea începe la mijlocul lunii ianuarie, prevede dezarmarea Hamas şi înfiinţarea unei forţe internaţionale de stabilizare (ISF), precum şi retragerea completă a forţelor israeliene din Gaza şi un guvern de tranziţie.

Potrivit jurnalistului israelian Barak Ravid, corespondent Axios cu surse apropiate de Trump la Washington, toţi cei din cercul apropiat al preşedintelui s-au săturat de Netanyahu, cu excepţia lui Trump însuşi, scrie EFE.

Pe lângă cele cinci întâlniri dintre cei doi din acest an în SUA, Trump a petrecut câteva ore la Ierusalim pe 13 octombrie, când ultimii 20 de ostatici rămaşi în Gaza au fost eliberaţi, şi a făcut un apel la pace cu acel prilej.

"Israelul, cu ajutorul nostru, a câştigat tot ce se poate realiza prin forţa armelor. Acum este momentul să transformăm aceste victorii împotriva teroriştilor în pace şi prosperitate pentru întregul Orient Mijlociu", a declarat atunci Trump, într-un discurs în parlamentul israelian.

Momentul întâlnirii este "extrem de semnificativ", spune Gershon Baskin, un activist israelian pentru pace şi mediator informal implicat în eliberarea ostaticilor de peste un deceniu.

"A doua fază trebuie să înceapă. A existat chiar şi o întârziere şi cred că americanii sunt conştienţi de acest lucru, deoarece Hamas a avut prea mult timp să-şi reafirme prezenţa. Şi, cu siguranţă, americanii nu vor ca această situaţie să dureze", adaugă el, citat de AFP.

Însă, pentru moment, trecerea la a doua fază trenează.

Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcări ale unui armistiţiu în vigoare. Înainte de a începe negocierile privind a doua fază, Israelul cere restituirea corpului ultimului ostatic ţinut în Gaza. Hamas susţine că nu a reuşit încă să-l localizeze.

Potrivit publicaţiei americane Axios, care citează oficiali ai Casei Albe, Washingtonul doreşte să anunţe cât mai repede posibil un guvern palestinian de tehnocraţi ca autoritate tranzitorie pentru Gaza.

Site-ul de ştiri subliniază că înalţi oficiali americani sunt "din ce în ce mai frustraţi de acţiunile lui Netanyahu, care subminează fragilul armistiţiu şi procesul de pace".

Analistul Yossi Mekelberg observă "semne tot mai mari de frustrare în cadrul administraţiei americane faţă de Netanyahu".

"Întrebarea este ce va face aceasta în această privinţă", adaugă specialistul în Orientul Mijlociu de la think tank-ul Chatham House din Londra. "Pentru că, deocamdată, faza a doua este într-un impas", atenţionează el.

În ceea ce-l priveşte pe prim-ministrul israelian, acesta se concentrează asupra Iranului, temându-se de o reconstrucţie a programului nuclear al Teheranului şi a capacităţilor sale militare în materie de rachete balistice, potrivit experţilor.

"Tot ce am văzut în mass-media israeliană în ultimele două săptămâni, referitor la Iran care îşi consolidează sistemul de rachete, care reprezintă o ameninţare pentru Israel, face parte dintr-o strategie de a abate atenţia de la Gaza către subiectul pe care Netanyahu adoră să-l aducă în discuţie: Iranul", rezumă Gershon Baskin.

În iunie, cei doi inamici au purtat un război de 12 zile, declanşat de atacuri israeliene care au vizat, printre altele, situri nucleare iraniene. Statele Unite au intervenit cu atacuri similare. Iranul a ripostat cu atacuri cu drone şi rachete.

Având în vedere apropierea alegerilor legislative din toamna anului 2026, întâlnirea cu Trump va fi o oportunitate pentru liderul israelian de a-şi concentra atenţia asupra Iranului şi, astfel, de a distrage atenţia de la dificultăţile care îl aşteaptă acasă în perioada electorală, potrivit lui Yossi Mekelberg.

Netanyahu deţine recordul pentru cel mai longeviv lider al Israelului şi conduce în prezent unul dintre cele mai de dreapta guverne din istoria ţării, scrie AFP.

Cu Netanyahu, "totul are legătură cu menţinerea sa la putere", conchide analistul.