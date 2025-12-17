€ 5.0923
DCNews Stiri Internațional Netanyahu: Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, "cel mai mare din istoria ţării"
Data publicării: 21:49 17 Dec 2025

Netanyahu: Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, "cel mai mare din istoria ţării"
Autor: Ioana Dinu

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres
 

Netanyahu anunţă că Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, "cel mai mare din istoria ţării".

Israelul a aprobat o înţelegere care va furniza gaze naturale Egiptului, a anunţat miercuri prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a descris-o drept "cel mai mare acord de gaze din istoria ţării", relatează Reuters şi AFP. 

Israelul a semnat acordul de export în august, pentru a furniza Egiptului până la 35 de miliarde de dolari de gaze din zăcământul de gaze naturale Leviathan.

"Am aprobat astăzi cel mai mare acord de gaze din istoria Israelului. Acordul este de 112 miliarde de şekeli (circa 30 de miliarde de euro - n.r.). Din acest total, 58 de miliarde de şekeli (15,3 miliarde de euro) vor intra în visteria statului", a afirmat Netanyahu într-o declaraţie televizată. 

"Acest acord cu compania americană Chevron, împreună cu parteneri israelieni, va furniza gaze Egiptului", a adăugat el.

Acordul cu Egipt a fost amânat din cauza unor probleme nerezolvate

Netanyahu a mai spus că acordul, care a fost amânat din cauza unor probleme nerezolvate, va contribui la asigurarea stabilităţii în regiune. Ar trebui să atenueze criza energetică din Egipt, care a cheltuit miliarde de dolari pentru importul de gaze naturale lichefiate, deoarece propriile aprovizionări au fost insuficiente pentru a satisface cererea.

Producţia Egiptului a început să scadă în 2022, forţând Cairo să renunţe la ambiţiile sale de a deveni un centru regional de aprovizionare. Egiptul s-a orientat din ce în ce mai mult către Israel pentru a compensa deficitul.

