Data actualizării: 11:37 15 Dec 2025 | Data publicării: 11:33 15 Dec 2025

Alertă la Chișinău. MAE: Moldovenii din Rusia pot fi trimiși pe frontul din Ucraina. Vladimir Putin, decret prezidențial
Autor: Doinița Manic

recrutare soldati Imagine cu soldați. Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Ministerul Afacerilor Externe de le Chișinău avertizează că moldovenii din Rusia riscă să fie trimiși pe frontul din Ucraina.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău lansează un avertisment de ultimă oră pentru cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei cu privire la modificări importante ale legislației ruse. Potrivit sursei citate, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prezidențial care prevede că anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar. Astfel, există riscul ca unii moldoveni din Rusia să fie trimiși pe frontul din Ucraina.

"Mesaj de interes pentru cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată.

Deși autoritățile ruse vorbesc despre „condiții speciale” pentru moldoveni, aplicarea acestora nu este clară. În practică, există riscul ca persoanele să fie presate să accepte obligații militare.

Recomandările MAE de la Chișinău

În aceste circumstanțe, MAE recomandă:
• Fiți extrem de prudenți!
• Nu semnați niciun document cu caracter militar fără consultare juridică.
• În caz de presiuni, solicitați imediat asistență consulară.
 

Pentru informații suplimentare și sprijin, cetățenii sunt îndemnați să contacteze misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova: str. Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova / Tel.: + 7 (495) 790 75 46 / E-mail: [email protected]

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +7 929 964 9079", transmite Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău într-o postare pe pagina de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi ucraina
republica moldova
front ucraina
vladimir putin
