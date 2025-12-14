Trump susține că republicanii ar putea pierde alegerile din 2026 și invocă motivul posibilei înfrângeri

"Am creat cea mai mare economie din istorie. Însă este nevoie de timp ca oamenii să-şi dea seama", a declarat preşedintele SUA într-un interviu pentru cotidianul economic Wall Street Journal (WSJ), realizat vineri în Biroul Oval şi publicat sâmbătă seara.

"Toţi aceşti bani care vin în ţara noastră permit în acest moment să fie construite lucruri: fabrici auto, IA, multe chestii. Însă eu nu pot să vă spun cum se va traduce acest lucru pentru electorat. Tot ce pot face eu este să-mi fac treaba", a spus miliardarul republican.

Revenit la Casa Albă pe 20 ianuarie, Donald Trump susţine în mod regulat că economia SUA este de acum înfloritoare şi continuă să dea vina pentru inflaţie pe predecesorul său democrat Joe Biden.

"Cred că de acum şi până ce vom vorbi despre alegeri, după încă nişte luni, nivelul preţurilor va fi bun", a afirmat preşedintele american pentru WSJ, cu aproape un an înainte de alegerile pentru jumătate de mandat ce vor permite, la începutul lui noiembrie, reînnoirea Camerei Reprezentanţilor şi a unei treimi din Senat.

"Este foarte dificil să câştigi"

"După cum ştiţi, chiar şi cei care au avut o preşedinţie reuşită" au înregistrat uneori înfrângeri, a mai recunoscut fostul promotor al industriei imobiliare în vârstă de 79 de ani, ales pentru prima dată preşedinte al SUA în 2016.

"Vom vedea ce se va întâmpla. Va trebui să câştigăm. Însă, ştiţi, din punct de vedere statistic, este foarte dificil să câştigi", a mai declarat Trump pentru WSJ.

Donald Trump, reales în noiembrie 2024 după ce a promis să reducă rata inflaţiei, susţine că preţurile scad, în timp ce numeroşi concetăţeni ai săi se plâng în continuare de viaţa costisitoare din SUA.

Potrivit unui sondaj de opinie al Universităţii din Chicago realizat pentru agenţie AP şi publicat joi, doar 31% dintre americani sunt mulţumiţi de politica economică a lui Donald Trump.

"Când vor reflecta sondajele de opinie grandoarea de astăzi a Americii? Când se va spune în sfârşit că eu am creat, fără inflaţie, prea poate cea mai bună economie din istoria ţării noastre? Când vor înţelege oamenii ce se întâmplă?", a reacţionat atunci Trump pe platforma sa Truth Social.