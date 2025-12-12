€ 5.0904
Data publicării: 17:10 12 Dec 2025
Data publicării: 17:10 12 Dec 2025

Cotidianul La Repubblica, preluat de un grup din Grecia. Jurnaliștii au intrat în grevă
Autor: Doinița Manic

ziare italia Imagine cu ziare din Italia. Foto: Pixabay
 

Jurnaliştii cotidianului La Repubblica au intrat în grevă, protestâns astfel împotriva preluării acestuia de către un grup din Grecia.

Jurnaliştii cotidianului La Repubblica au intrat vineri, 12 decembrie, în grevă, protestând astfel împotriva anunţatei preluări cotidianului italian şi a casei sale editoriale GEDI de către un grup elen, informează Agerpres, citând AFP.

GEDI este unul dintre principalele grupuri editoriale ale Italiei și deține două cotidiene naţionale - La Repubblica (de stânga) şi La Stampa (de centru-stânga), dar şi site-ul HuffPost Italia şi Radio Deejay.

Cine ar putea să cumpere GEDI

Miliardarul John Elkann, moştenitorul familiei Agnelli şi proprietarul GEDI prin holdingul său Exor, este în "discuţii avansate" pentru a vinde GEDI către Antenna, grupul de presă al armatorului elen Minos Kyriakou, au anunţat jurnaliştii cotidianului La Stampa, care au fost în grevă joi.

"Suntem gata de o luptă acerbă pentru a apăra drepturile lucrătoarelor şi lucrătorilor, precum şi identitatea ziarului nostru în faţa cesionării către un grup străin fără nicio experienţă într-un peisaj editorial italian deja dificil, (un grup) al cărui proiect industrial este deocamdată necunoscut", au transmis jurnaliştii cotidianului La Repubblica într-un comunicat.

Potrivit acestora, cotidianul torinez La Stampa nu interesează grupul elen, iar Antenna va trebui să găsească un cumpărător pentru cotidianul istoric al familiei Agnelli înainte de finalizarea tranzacţiei, prevăzute să aibă loc în două luni.

Val de reacții în opoziție

Anunţul preluării a două dintre ultimele mari cotidiene italiene a provocat numeroase reacţii în opoziţie.

Preşedinta Partidului Democrat (PD, centru-stânga) Elly Schlein a transmis că este "extrem de preocupată de riscurile de slăbire sau chiar de destructurare a unui bastion fundamental al democraţiei".

De partea guvernului ultraconservator, preşedintele Senatului, Ignazio La Russa, a subliniat că "proprietarii au dreptul de a schimba şi a vinde, însă nici foştii, nici noii (proprietari) nu au dreptul de a impune linii de conduită univoce redacţiilor şi jurnaliştilor", potrivit agenţiei de presă AGI.

În această situație, preşedinţia Consiliului Italian urmează să-i primească vineri pe directorii GEDI pentru a afla detalii asupra operaţiunii.

La Repubblica
grecia
