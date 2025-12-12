€ 5.0904
Data actualizării: 14:58 12 Dec 2025 | Data publicării: 14:56 12 Dec 2025
Data actualizării: 14:58 12 Dec 2025 | Data publicării: 14:56 12 Dec 2025

Primul vehicul blindat 4x4 românesc, prezentat la Moreni / foto în articol
Autor: Elena Aurel

VLAH si corneliu stefan Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, Sursa foto: Corneliu Ștefan Facebook
 

La Moreni a fost prezentat VLAH, primul vehicul blindat 4x4 românesc realizat la standardele NATO.

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, a vorbit despre VLAH, primul blindat românesc realizat la standardele NATO. Acesta a pus accent pe importanța colaborării între stat, industria locală și mediul privat pentru dezvoltarea industriei de apărare. 

„Astăzi, la Moreni, a fost prezentat VLAH, primul vehicul blindat 4x4 românesc realizat la standarde NATO - un proiect dezvoltat în parteneriat public-privat, care arată că investițiile și colaborările inteligente pot aduce rezultate reale pentru industria de apărare a României.

Acest vehicul reprezintă o dovadă clară a capacității tehnice și industriale a județului Dâmbovița. Prin Uzina Automecanica Moreni, alături de parteneri internaționali și investitori privați, s-a creat un produs modern, competitiv și necesar. Este un exemplu de bune practici, în care statul, industria locală și mediul privat lucrează împreună pentru a aduce locuri de muncă și dezvoltare”, a scris Corneliu Ștefan.

Sursa foto: Corneliu Ștefan Facebook

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița; Sursa foto: Corneliu Ștefan Facebook 

Dâmbovița, un județ strategic pentru industria de apărare

Potrivit acestuia, județul Dâmbovița este un punct strategic pentru industria de apărare, capabil să susțină proiecte complexe precum VLAH. 

„Totodată, Dâmbovița rămâne un județ strategic pentru industria de apărare și prin Uzinele de la Mija și Dragomirești. Împreună, Moreni – Mija – Dragomirești formează o infrastructură industrială solidă, capabilă să susțină proiecte complexe și să contribuie la siguranța națională.

Proiecte precum VLAH arată că aici, la noi acasă, se poate construi performanță reală. Iar cât timp voi reprezenta Dâmboviţa, voi sprijini toate inițiativele și investițiile care întăresc poziția judeţului nostru în prima linie a industriei românești de apărare.

Felicitări tuturor celor implicați!”, a scris Corneliu Ștefan pe pagina de Facebook. 

Sursa foto: Corneliu Ștefan Facebook

Sursa foto: Corneliu Ștefan Facebook 

Sursa foto: Corneliu Ștefan Facebook

Sursa foto: Corneliu Ștefan Facebook 

