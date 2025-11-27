€ 5.0903
Stiri

Târgoviște: Primele autobuze electrice care vor intra în circulație
Data publicării: 08:53 27 Noi 2025

Târgoviște: Primele autobuze electrice care vor intra în circulație
Autor: Crişan Andreescu

Ștefan1 Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, a anunțat intrarea în circulație a primelor autobuze electrice în Târgoviște.

"Am fost alături de primarul municipiului, Daniel Cristian Stan, și de primarul comunei Șotânga, Constantin Stroe, la un moment pe care îl așteptam cu toții: primele două autobuze electrice au sosit la Târgoviște.

În total, 21 de autobuze 100% electrice vor asigura târgoviștenilor călătorii mai plăcute și un oraș mai curat.

Mă bucur că municipiul nostru beneficiază de un transport public modern și prietenos cu mediul. Următorul pas este extinderea serviciilor și în localitățile limitrofe.

Prin grijă pentru fiecare comunitate, reușim ca viața de zi cu zi a oamenilor din județul nostru să fie mai bună - pentru că ne pasă și pentru că fiecare proiect este gândit pentru dâmbovițeni" a anunțat liderul PSD Dâmbovița.

Vezi și: Corneliu Ștefan pe șantierul podului de la Pucioasa: Construim infrastructura pe care o merită dâmbovițenii

