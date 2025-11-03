€ 5.0851
Data actualizării: 09:50 03 Noi 2025 | Data publicării: 08:35 03 Noi 2025

Atenție! Liniile de autobuz 106, 434, 483, deviate
Autor: Iulia Horovei

autobuz trasee linii stb Sursa foto: Agerpres
 

Autobuzele liniilor 106, 434 și 483 vor circula pe trasee modificate începând de luni dimineață, 3 noiembrie, până miercuri seara, 5 noiembrie.

Autobuzele liniilor 106, 434 și 483 vor circula pe trasee deviate începând de luni dimineața și până miercuri seara, din cauza lucrărilor la rețeaua publică de canalizare desfășurate în zona intersecției Bulevardului Iuliu Maniu cu Strada Dezrobirii.

Modificări pe trasee

În intervalul 5 noiembrie, ora 8:00 - 5 noiembrie, ora 23:00, linia 106 va circula pe traseul de bază între terminalul „M Lujerului” și intersecția Bd. Iuliu Maniu/ Str. Dreptății, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Cartier Roșu”, pe Str. Dreptății, Bd. Uverturii, apoi traseul de bază, potrivit unui comunicat de presă al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), transmis Agerpres.

De asemenea, linia 434 va urma traseul de bază, între terminalul „M Lujerului” și intersecția Bd. Iuliu Maniu/Str. Dreptății, după care o rută modificată pe sensul spre „Chiajna-Stelelor”, pe Str. Dreptății, Bd. Uverturii, apoi traseul de bază.

Totodată, linia 483 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Lujerului” și intersecția Bd. Iuliu Maniu/Str. Dreptății, apoi pe un traseu modificat pe sens „Chiajna-Stelelor”, pe Str. Dreptății, Bd. Uverturii, după care pe traseul de bază, potrivit Agerpres.

